Ligabue show a Campovolo: in 100mila per il rocker di Correggio

Ieri sera a Campovolo è stata “La notte di certe notti”, l’evento live di Luciano Ligabue, culmine di due giorni di festa che hanno riacceso le luci di Campovolo. Oltre due ore di concerto, in cui l’artista ha celebrato insieme a 100mila fan i 30 anni di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo.

Il concerto inizia con 'I ragazzi sono in giro': sugli schermi, immagini del 'vecchio' Campovolo con la scritta 'Voi siete qui'. E sulle note di 'Piccola stella senza cielo' una ballerina acrobata si arrampica sul nastro rosso appeso al tetto del palco.

E poi ancora 'Questa è la mia vita', 'I duri hanno due cuori', 'La metà della mela', 'Lambrusco e pop corn'. Si passa da 'Le donne lo sanno', 'Happy Hour' e 'L’amore conta', 'Balliamo sul mondo' e 'Sogni di rock’n’roll'.

Arriva anche la torta con 'Buon compleanno Elvis' e in 'Quella che non sei' scorrono volti femminili stralunati. Infine il colpo di scena: una Cadillac rossa trasformata in palco mobile parte e fa il giro del Campovolo sulle note di 'Si viene e si va' e 'Il meglio deve ancora venire'.

C'è anche lo spazio per la politica, sui maxi schermi le scritte: basta col massacro a Gaza, in Ucraina, in Sudan… con 'Il mio nome è mai più'.

La serata si chiude con 'Leggero', 'Viva', 'A che ora è la fine del mondo?'. E infine, finalmente, 'Certe Notti'.