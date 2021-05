Lindo Ferretti, Piero Chiambretti e i taccuini di Quadri a Dams50

Giovanni Lindo Ferretti è il protagonista dell'incontro di martedì 25 maggio alle 18 al DAMSLab - Auditorium (prenotazione obbligatoria) + Diretta streaming sulle pagine Facebook di BPER Banca Forum Monzani, DAMSLab/La Soffitta, dei Corsi di Studio del DAR e sui canali YouTube del DAR e di BPER Banca Forum Monzani.Cantautore e artista poliedrico, fondatore degli iconici CCCP e poi dei CSI, Ferretti dialogherà con Paolo Noto e Roberta Paltrinieri di viaggi, incontri, musica e punk, passando per una parentesi bolognese tra le aule del DAMS. L'incontro si svolge con il sostegno di BPER Banca.Piero Chiambretti incontro il pubblico mercoledì 26 maggio alle 18 on line: diretta streaming sulle pagine Facebook di DAMSLab/La Soffitta, dei Corsi di Studio del DAR e sul canale YouTube del DAR. Il noto conduttore e autore televisivo racconterà la sua storia professionale: dalle aule del DAMS, ai cabaret torinesi, fino all'attività televisiva più recente su Italia1. In dialogo con Luca Barra e Veronica Innocenti.Segnalo infine l'appuntamento di sabato 29 maggio, dalle 15 alle 19: Ma cosa ci faccio io, a Bochum? Taccuini teatrali di Franco Quadri. Testimonianze, ricerche, visioni dedicate a un critico nomade e al suo Archivio patafisico al DAMSLab, piazzetta P. P. Pasolini 5b Bologna (prenotazione obbligatoria) + Diretta streaming sulle pagine FB di DAMSLab/La Soffitta, del CdS DAMS e del CdLM in Musica e Teatro. L'incontro è a cura di Piersandra Di Matteo e Gerardo Guccini.