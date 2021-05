Maranello e Pavullo: il cinema riparte con Nomadland

Una riapertura da Oscar. Finalmente la Cultura e i suoi luoghi sono ripartiti dopo mesi di chiusura a causa della pandemia, e tra questi, naturalmente, anche le sale cinematografiche. Anche ATER Fondazione c’è con tre sale aderenti al Circuito regionale multidisciplinare: Il Cinema Teatro Boiardo di Scandiano in provincia di Reggio Emilia, il Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano e l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello, entrambi in provincia di Modena, hanno riacceso i proiettori con “Nomadland”, opera tra le più acclamate dell’ultimo anno. Diretto dalla regista di origine cinese Chloé Zhao e magistralmente interpretato da FrancesMcDormand, il film ha vinto il Leone d’oro alla 77^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nel 2020, due Golden Globe 2021 per il miglior film drammatico e miglior regista, e tre premi Oscar 2021 per il miglior film, migliore regia e migliore attrice protagonista.Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l'età per riciclarsi in un Paese in crisi, e si sposta di posteggio in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.“Nomadland” già in programma al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano (RE) dal 30 aprile al 3 maggio, sarà ancora in programma da venerdì 7 a lunedì 10 maggio tutti i giorni alle 19.30. Prenotazioni allo 0522/854355 e alla mail info@cinemateatroboiardo.com Prevendita e ritorno prenotazioni dal lunedì al venerdì ore 9-12. Prevendita su Vivaticket al link https://bit.ly/2RgcGHd“Nomadland” aprirà la programmazioneda venerdì 7 a lunedì 10 maggio tutte le sere alle 19.30. La programmazione del film continuerà anche dal 14 al 17 maggio sempre alle 19.30. Sabato 15 e domenica 16 maggio alle 17, in programmazione il film per famiglie “Trash – La leggenda della Piramide magica” diretto da Luca della Grotta e Francesco Dafano: una tenera storia di riscatto e resilienza che passa attraverso il riutilizzo dei rifiuti.Il miglior film agli Oscar 2021 sarà in programmazione anche alsempre da venerdì 7 a lunedì 10 maggio con i seguenti orari: venerdì sabato e lunedì alle 19.30, domenica alle 16.30 e 19.30. Per info, prenotazioni e prevendite: www.cinemateatromacmazzieri.it