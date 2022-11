ModenaDanza, al Teatro Comunale 9 spettacoli da gennaio a maggio

Un cartellone di compagnie provenienti da Italia, Stati Uniti, Francia, Slovenia, Lituania e Spagnariconferma ModenaDanza una rassegna con uno sguardo ampio e trasversale sulle novità delballetto in contesto internazionale. Nove spettacoli, in programma da gennaio a maggio 2023 alTeatro Comunale di Modena, che affiancano stile classico e contemporaneo, balletto narrativo,danza pura e tradizione popolare attraverso nomi di assoluto prestigio e stelle quali EleonoraAbbagnato, Malandain Ballet Biarritz, Anželika Cholina, Compagnia Daniele Cipriani, Aterballetto,Balletto di Maribor, Spellbound Contemporary Ballet, Koresh Dance Company e Compañia AntonioGades.con Shine, Pink Floyd Moon (foto), coreografia diMicha van Hoecke ispirata alle mitiche canzoni del complesso londinese che verranno eseguite dalvivo dalla cover band Pink Floyd Legend. “Una musica che ha un’anima e che, nell’immaginariocollettivo, è legata alla giovinezza interiore di tutti noi”, sottolinea il coreografo. Il punto di partenzadella creazione è Shine on You Crazy Diamond, la canzone con la quale i quattro Pink Floydrendevano omaggio al loro compagno Syd Barrett che si era perso nelle regioni sconosciute della“luna”, intesa come malattia mentale. Il protagonista sarà interpretato da Raffaele Paganini, giàétoile del Balletto dell’Opera di Roma, a fianco di Mattia Tortora e dei brillanti talenti dellaCompagnia Daniele Cipriani.Mercoledì 8 febbraio la Koresh Dance Company di Philadelphia sarà a Modena per presentare inprima italiana due nuove coreografie firmate dal suo fondatore: La Danse e Bolero, quest’ultimasulla nota musica di Maurice Ravel. Creata nel 1991 dal coreografo israeliano e direttore artisticoRonen Koresh, la compagnia, riconosciuta a livello internazionale per gli spettacoli coinvolgenti e latecnica dei suoi interpreti, si esibisce con regolari tour negli Stati Uniti, Spagna, Turchia, Israele,Messico e Guatemala. Il primo titolo in programma si ispira ai dipinti “La danza” e “La gioia di vivere”di Henri Matisse.L’appuntamento di giovedì 9 marzo sarà dedicato a Igor Stravinsky, autore di due partiture fra lepiù celebri nella storia della danza del Novecento: l’Uccello di fuoco e La Sagra della Primavera quidanzate dal Malandain Ballet Biarritz nelle nuove versioni firmate rispettivamente da ThierryMalandain e Martin Harriague. Con un organico di 22 danzatori permanenti di formazioneaccademica, il Malandain Ballet Biarritz unisce classico e contemporaneo e realizza, fra i più polarid’Europa, oltre 100 spettacoli all’anno dei quali un terzo all’estero.Domenica 19 marzo sarà la volta di Eleonora Abbagnato, direttrice della Compagnia di Ballo delTeatro dell’Opera di Roma e già étoile dell’Opéra di Parigi, protagonista in Giulietta, spettacoloshakespeariano in cui danzerà accanto alla figlia Julia Balzaretti. Il Romeo contemporaneo saràinvece Sasha Riva. Uno spettacolo, a cura di Daniele Cipriani, che vedrà tre diverse coreografie in cuipresente, futuro e passato si fondono sulle bellissime pagine musicali di Hector Berlioz, LeonardBernstein e Pëtr Il’ic Chajkovskij eseguite dal vivo con due pianoforti da Marcos Madrigal eAlessandro Stella.Atteso domenica 16 aprile La dama di picche, dall’omonimo racconto di Alexander Puskin sumusiche di Chajkovskij, Rachmaninoff e Prokof’ev. Lo spettacolo è fra i più apprezzati di AnželikaCholina per la compagnia da lei fondata e diretta, già applaudita a Modena con The Idiot. Fondatanel 2000 a Vilnius, in Lituania, A | CH Dance Theatre è oggi considerata una delle più interessantirealtà europee di teatro danza. Poliedrica coreografa tra le più affermate del panoramacontemporaneo, Anželika Cholina spazia tra balletto, teatro, regie d’opera, miniature coreografiche,teatro danza, operette e televisione. Nel 2020 le è stata conferita la Croce di Ufficiale per i meritidella Lituania.Giovedì 27 aprile si vedrà L’arte della fuga, nuovo spettacolo coprodotto dal Teatro Comunale diModena per Spellbound Contemporary Ballet, compagnia italiana fondata venticinque anni fa daMauro Astolfi e oggi conosciuta nei principali Festival di Europa, Asia e Americhe.Il titolo è un riferimento diretto ad una delle più emblematiche ed enigmatiche opere di JohannSebastian Bach, una delle vette più alte della composizione barocca. Un affascinante spettacolo didanza che indaga il senso della vita, tra affannose ricerche di significati e nuove speranze.Anche l’appuntamento in programma giovedì 4 maggio sarà dedicato a una delle partiture più notedel repertorio classico, il Peer Gynt che Edvard Grieg scrisse su un racconto di Henrik Ibsen.Il titolo, firmato dal coreografo Edward Clug per il Balletto Nazionale Sloveno di Maribor, presentauno spettacolo dai toni ironici e fantastici con suggestivi costumi e scene rispettivamente di LeoKulaš e Marko Japelj. Il Balletto del Teatro di Maribor, compagnia già apprezzata a Modena durantele scorse stagioni, produce due nuovi spettacoli all’anno oltre a un repertorio che comprende unavarietà di titoli classici e contemporanei rappresentati in patria e in regolari tournée in Europa, Asia eStati Uniti.La compagnia Aterballetto sarà ospite martedì 16 maggio di ModenaDanza con due nuovecoreografie presentate in prima assoluta al Teatro Valli di Reggio Emilia lo scorso 27 Aprile: Yeled eShoot me. Yeled, che in ebraico significa “bambino”, è una coreografia creata per l’occasione da EyalDadon, giovane coreografo israeliano attivo in tutto il mondo che ha ricevuto premi internazionali adHannover, Gerusalemme, Bulgaria e Cina; Shoot Me accompagnata dalle musiche del gruppo rockSpiritualized, è firmata da Diego Tortelli, coreografo residente presso Aterballetto e coreografoassociato per il festival MILANoLTRE e il centro di produzione Tanzburo Munchen.Modena Danza si concluderà giovedì 25 maggio nel segno del flamenco con la Compañía AntonioGades, erede del patrimonio artistico del danzatore e coreografo spagnolo e fra le più note almondo. In programma uno spettacolo che comprende due noti brani coreografici firmati da Gades:Nozze di Sangue, tratto dall’omonima tragedia di Federico García Lorca, e Suite Flamenca, ottoindimenticabili brani di danza tradizionale spagnola presentati dalla personale prospettiva delcoreografo.Come per le altre stagioni del Teatro Comunale, riprende anche per ModenaDanza la campagnaabbonamenti e la prelazione interrotta durante la pandemia. Due le formule disponibili, uno a tutti inove spettacoli del cartellone e un carnet con 3 soli spettacoli.INFORMAZIONI ABBONAMENTI E BIGLIETTIAcquisto dell’abbonamento a 9 spettacoli:• Conferma in prelazione: da sabato 12 a giovedì 24 novembre 2022, per gli abbonati aModenaDanza 2020 che intendono con- fermare il loro posto• Cambio posto: venerdì 25 e sabato 26 novembre, per gli abbonati a ModenaDanza 2020 che,rinunciando definitivamente al loro posto, intendono sceglierne uno nuovo• Nuovi abbonamenti: da martedì 29 novembre 2022.Acquisto carnet a 3 balletti:da martedì 6 dicembre.Acquisto biglietti:da martedì 13 dicembre.Orari sportello Corso Canalgrande 85: da martedì 11 ottobre:martedì 10 - 19mercoledì, giovedì e venerdì 16 - 19 sabato 10 - 14 / 16 - 19Acquisto telefonico:da lunedì a venerdì 10.30 - 13.30, telefono 059 203 3010Informazioni e biglietti online: www.teatrocomunalemodena.it - www.vivaticket.itBiglietteriaCorso Canalgrande 85telefono 059 203 3010 biglietteria@teatrocomunalemodena.it