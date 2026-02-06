Modenantiquaria, taglio del nastro con Mezzetti, Zanca, Dondi e Negrini

Al via oggi la 34esima edizione di Modenantiquaria in programma dal 7 al 15 febbraio.

Si è svolta stasera la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, dell’assessore Paolo Zanca, del Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, dell’onorevole Daniela Dondi di Fdi, del consigliere di Fdi Luca Negrini e del comandante dell’Accademia Militare di Modena Stefano Messina. Patrocinata dall’Associazione Antiquari d’Italia, dall’Associazione Antiquari Modenesi e dalla FIMA, la manifestazione è organizzata da Marte srl, società di Confcommercio Modena. Prevista anche una “mostra nella mostra” dal titolo “Il Ritratto tra Sacro e Profano”: un’esposizione curata dall’architetto Consuelo Canducci, che vede la partecipazione di venti prestigiose gallerie con dipinti, disegni, sculture, arredi e opere di arti decorative.

E proprio nel solco del dialogo su cui è incarnata la mostra, due i talk che verranno organizzati: il primo, sabato 7 febbraio, dal titolo “Arte e mercato: istruzioni per l’uso”; il secondo, venerdì 13 febbraio, dal titolo “Tra pubblico e privato: un rapporto virtuoso”.