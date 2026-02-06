Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modenantiquaria, taglio del nastro con Mezzetti, Zanca, Dondi e Negrini

Modenantiquaria, taglio del nastro con Mezzetti, Zanca, Dondi e Negrini

Patrocinata dall’Associazione Antiquari d’Italia, dall’Associazione Antiquari Modenesi e dalla FIMA, la manifestazione è organizzata da Marte srl

1 minuto di lettura

Al via oggi la 34esima edizione di Modenantiquaria in programma dal 7 al 15 febbraio.

Si è svolta stasera la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, dell’assessore Paolo Zanca, del Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, dell’onorevole Daniela Dondi di Fdi, del consigliere di Fdi Luca Negrini e del comandante dell’Accademia Militare di Modena Stefano Messina. Patrocinata dall’Associazione Antiquari d’Italia, dall’Associazione Antiquari Modenesi e dalla FIMA, la manifestazione è organizzata da Marte srl, società di Confcommercio Modena. Prevista anche una “mostra nella mostra” dal titolo “Il Ritratto tra Sacro e Profano”: un’esposizione curata dall’architetto Consuelo Canducci, che vede la partecipazione di venti prestigiose gallerie con dipinti, disegni, sculture, arredi e opere di arti decorative.

E proprio nel solco del dialogo su cui è incarnata la mostra, due i talk che verranno organizzati: il primo, sabato 7 febbraio, dal titolo “Arte e mercato: istruzioni per l’uso”; il secondo, venerdì 13 febbraio, dal titolo “Tra pubblico e privato: un rapporto virtuoso”.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti De Chirico a Modena: la mostra che rompe la mediocrità culturale

De Chirico a Modena: la mostra che rompe la mediocrità culturale

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Concerto in Duomo a Modena di Piovani: la normalizzazione del sacro che banalizza il Trascendente

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Elogio della tracotanza: partecipata serata di presentazione alla Ubik

Sanità vendesi: perché è successo, perché nessuno è innocente: a Modena il libro di Serventi

Sanità vendesi: perché è successo, perché nessuno è innocente: a Modena il libro di Serventi

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Nasce Bob Marley: 6 febbraio 1945

Nasce Bob Marley: 6 febbraio 1945

Su Radioattivanonantola domani Giovannini e Battaglia con le Ricette della Bruna

Su Radioattivanonantola domani Giovannini e Battaglia con le Ricette della Bruna

A Vignola c'è 'Talking About Memories': un pomeriggio dedicato allo spirito creativo tra ’76 e ’83

A Vignola c'è 'Talking About Memories': un pomeriggio dedicato allo spirito creativo tra ’76 e ’83

Modena, Jazz Open: da Carboni a Parov Stelar, ecco tutto il programma

Modena, Jazz Open: da Carboni a Parov Stelar, ecco tutto il programma