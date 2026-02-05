Su Radioattivanonantola domani Giovannini con le Ricette della Bruna

Domani, venerdì 6 febbraio dalle 19, su Radioattivanonantola, che trasmette dalla Torre medievale dei Modenesi di Nonantola, andrà in onda il consueto format Passaparola, che ospita al suo interno autori, scrittori, poeti, band e ogni altra forma d’arte. Ospiti del programma gli autori Angelo Giovannini e Francesco Battaglia, autori del libro “Le ricette della Bruna, Ermes, una storia d’amore e trattoria” (Artioli Editore 1899). I due autori, presenteranno il libro che racconta oltre sessant’anni di piatti, allegria e gioia, regalate agli amici e ai clienti, con fatica e sacrificio, con tanto lavoro, ma anche sessant’anni, e più, di amore, emozioni e cronache di vita a Modena. Ermes Rinaldi e Bruna Calza, sono i protagonisti di una storia tra famiglia e trattoria, ormai diventata simbolo e patrimonio, di Modena. Con la prefazione dell’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il libro si divide in due parti; nella prima, Angelo Giovannini racconta la storia, nella quale oltre a Ermes e Bruna, compaiono i figli Anna e Andrea, tutti i collaboratori passati e presenti, gli amici, i clienti, quelli fissi e quelli di passaggio, quelli famosi e quelli normali; nella seconda, sono raccolte per la prima volta, le storiche ricette della Bruna, riscritte e spiegate con perizia da Francesco Battaglia in collaborazione con Paola, per oltre diciotto anni in cucina con Bruna.Illustrate da bellissime foto, vengono descritte decine di ricette gustose, che hanno segnato i diversi giorni della settimana di migliaia di clienti e amici dal 1963 ad oggi, come i quadretti in brodo coi fegatini di pollo, i tortellini, i tortelloni, la cotoletta, lo stinco, il guanciale in umido, il bollito, le frittelle di baccalà e tutte le altre. Le ricette non sono solo di cucina, ma anche di vita. I proventi del libro sono destinati ad associazioni di beneficenza; un libro pieno di umanità nato con la collaborazione di tanti modenesi, tra cui il maestro fotografo Beppe Zagaglia autore della foto di copertina. Il libro è stato presentato anche a Roma nella Sala del Cenacolo presso la Camera dei Deputati alla presenza di Eleonora Cozzella enogastronoma del quotidiano La Repubblica.Giovannini, bolognese del 1959, giornalista, da molti anni si occupa di enogastronomia italiana e di tradizioni, prodotti tipici ed eccellenze nel territorio modenese, Frequentatore trentennale della trattoria e amico di Ermes e Bruna, aveva già dedicato loro un piccolo volume, intitolato “un eter Gabian (2015) con incassi della vendita interamente devoluti ai bambini del kenia del grg, associazione sostenuta da Ermes.Ha inoltre pubblicato racconti a DOp (2004), con il contributo di Alessandro Bergonzoni, Loriano Macchiavelli, Valerio Massimo Manfredi, Ugo Cornia e Roberto Barbolini, e “il paese di Bengodi (2004). Nel 2013 ha curato con Ennio Cottafavi il giornale speciale “Lo Strillìo del Gabbiano” in occasione del 50esimo della trattoria con decine di testimonianze, foto e omaggi a Ermes e BrunaBattaglia, nato a Modena nel maggio del 1973, di formazione classica e giuridica, lavora per un importante istituto di credito. Come scrittore, ha esordito per merito – o per colpa – di Sandro Bellei, di cui è stato amico e collaboratore, firmando con lui “il Navigatore Gastronomico Modenese (2015), e il “Navigatore Gastronomico di Castelfranco Emilia (2016). Con Maurizio D’Orazi è stato inoltre autore del “nuovo parolario modenese” (2018) e con Valentina Bertoni de “I santi di Campagna nel dialetto modenese (2020) Il format si può ascoltare in streaming al sito www.radioattivanonatola.it oppure scaricando dagli store la app gratuita per tutti i sistemi IOS e ANDROID.