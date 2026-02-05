Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A Vignola c'è 'Talking About Memories': un pomeriggio dedicato allo spirito creativo tra ’76 e ’83

Domenica 8 febbraio, dalle 16.30, un incontro tra musica, scrittura e arti visive al Circolo Ribalta

Domenica 8 febbraio il Circolo Ribalta ospita “Talking About Memories”, un appuntamento culturale che riporta al centro il fermento creativo degli anni ’76–’83, stagione segnata da libertà espressiva, sperimentazione e rottura degli schemi. L’incontro, con inizio alle ore 16.30, sarà un momento di confronto tra musica, scrittura, regia e curatela editoriale, per raccontare un’epoca in cui le discipline si contaminavano e la creatività era prima di tutto un atto di libertà.

A guidare il dialogo saranno Dhany Coraucci, scrittrice e speaker radiofonica, Lisa Bosi, regista, Giampietro Huber, curatore editoriale, Wilko Zanni, chitarrista e cantante, e Cesare Ferioli, musicista e scrittore. Insieme daranno vita a un racconto corale fatto di memorie personali, traiettorie artistiche e riflessioni culturali, con interventi, letture e riferimenti musicali, in un confronto aperto anche al pubblico.

Stefano Soranna

