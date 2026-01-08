Vignola, c'è 'Talking About Memories': la storia dei Devo

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 16.30, il Circolo Ribalta ospiterà “Talking About Memories – In principio era la fine”, un appuntamento speciale dedicato all’incredibile storia dei DEVO e alla loro fondazione. L’incontro, pensato come un talk multidisciplinare, esplorerà le radici culturali, artistiche e sociali del gruppo che ha ridefinito l’estetica e il linguaggio della new wave, intrecciando musica, performance art e critica sociale. L’evento nasce in collaborazione con Red Star Press – Hellnation Libri e si inserisce nel filone di incontri che valorizzano la memoria storica della musica alternativa attraverso il racconto diretto di protagonisti e addetti ai lavori.

A guidare il pubblico in questo percorso saranno cinque voci autorevoli della cultura musicale contemporanea: Dhany Coraucci, scrittrice e speaker radiofonica; Matteo Torcinovich, curatore dell’edizione italiana; Diego Ballani, giornalista per Rumore e Sentireascoltare; Gabriele Spadino, music selector di Radio Dark e raffinato esploratore delle sonorità underground e sperimentali; e Gabriele Savioli, DJ e speaker di Radio Fujiko, da anni punto di riferimento nella divulgazione della musica alternativa.

Stefano Soranna