Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, c'è 'Talking About Memories': la storia dei Devo

Vignola, c'è 'Talking About Memories': la storia dei Devo

Domenica 11 gennaio al Circolo Ribalta tra musica e aneddoti

1 minuto di lettura

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 16.30, il Circolo Ribalta ospiterà “Talking About Memories – In principio era la fine”, un appuntamento speciale dedicato all’incredibile storia dei DEVO e alla loro fondazione. L’incontro, pensato come un talk multidisciplinare, esplorerà le radici culturali, artistiche e sociali del gruppo che ha ridefinito l’estetica e il linguaggio della new wave, intrecciando musica, performance art e critica sociale. L’evento nasce in collaborazione con Red Star Press – Hellnation Libri e si inserisce nel filone di incontri che valorizzano la memoria storica della musica alternativa attraverso il racconto diretto di protagonisti e addetti ai lavori.

A guidare il pubblico in questo percorso saranno cinque voci autorevoli della cultura musicale contemporanea: Dhany Coraucci, scrittrice e speaker radiofonica; Matteo Torcinovich, curatore dell’edizione italiana; Diego Ballani, giornalista per Rumore e Sentireascoltare; Gabriele Spadino, music selector di Radio Dark e raffinato esploratore delle sonorità underground e sperimentali; e Gabriele Savioli, DJ e speaker di Radio Fujiko, da anni punto di riferimento nella divulgazione della musica alternativa.

Stefano Soranna

Foto dell'autore

Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne

Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica

Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica

Vignola, Stefano Ricci protagonista di una serata tra disegno e racconto

Vignola, Stefano Ricci protagonista di una serata tra disegno e racconto

Vignola, il film Vampyr rinasce in musica con Paolo Spaccamonti e Ramon Moro

Vignola, il film Vampyr rinasce in musica con Paolo Spaccamonti e Ramon Moro

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico

Vignola: anziana si allontana dalla casa di cura, ritrovata dopo quattro ore

Vignola: anziana si allontana dalla casa di cura, ritrovata dopo quattro ore

Articoli più Letti Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Sassuolo, sabato il docufilm di Russia Today 'Biolab'

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti La Befana al castello di Montecuccolo

La Befana al castello di Montecuccolo

'Sogno di essere trasparente': ad Ago le storie di Paolo Ventura

'Sogno di essere trasparente': ad Ago le storie di Paolo Ventura

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Rock’n Rulli Base Camp: il Tempio di Modena diventa laboratorio musicale permanente

Rock’n Rulli Base Camp: il Tempio di Modena diventa laboratorio musicale permanente