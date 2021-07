Mostra Ligabue: ultimo fine settimana per visitarla, boom di accessi

Boom di prenotazioni, oggi, per la mostra di Antonio Ligabue a palazzo dei Diamanti che per tutto il fine settimana (l'ultimo di apertura dell'antologica) rimarrà aperta eccezionalmente fino a mezzanotte. Sono infatti già 570 le persone che, accedendo on line all'area prenotazioni, si sono riservate un posto per una visita in giornata. Un dato destinato ad aumentare visto che, nei limiti dei contingentamenti, è possibile accedere anche presentandosi direttamente in biglietteria.Ieri, nonostante il maltempo, quasi 500 persone hanno fatto visita all'antologica.'Sono dati che confermano il grande interesse e la voglia di esserci per una mostra che ha caratteri di unicità nell'intero panorama delle mostre dedicate a questo straordinario artista, ma che purtroppo è stata fortemente sacrificata dalle ripetute chiusure imposte dei mesi scorsi - dice l'assessore Marco Gulinelli -. E' questo interesse, confermato dai numeri, che ci ha indotto a prevedere due successive proroghe, prima fino a fine giugno e poi fino al 18 luglio, per ampliare le possibilità di godere delle 107 magnifiche opere qui esposte. Un'occasione unica, sia per la ricchezza di questa mostra, sia perché nei prossimi mesi quest'ultima porzione di palazzo dei Diamanti dovrà essere chiusa per completare i lavori di restauro già in corso', dice l'assessore.