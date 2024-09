Musica e Psiche tra Otto e Novecento, spettacolo al Teatro Pavarotti-F

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La parte più nascosta e irrazionale della nostra psiche ha bisogno, per essere esplorata, di un sovrappiù di fantasia e coraggio.

A cavallo fra Otto e Novecento, nuove inquietudini si sono impossessate del mondo, rendendo necessario agli artisti di trovare forme differenti di espressione della propria interiorità e dei sentimenti collettivi. Un concerto commentato che porta in scena i travagli interiori e linguaggio musicale in Schumann, Wagner e Puccini, raccontando come questi grandi musicisti si siano avventurati su strade nuove, nel tentativo di indagare e comunicare i mondi interiori più segreti e irrazionali.



Markus Georg Ophälders, nato a Poughkeepsie (N.Y., Stati Uniti) da genitori tedeschi, ha svolto studi di filosofia, psicologia e germanistica a Berlino, Milano e Bologna. Insegna Estetica e Filosofia dell’arte e della musica all’Università degli Studi di Verona. I suoi studi vertono principalmente su problemi di teoria estetica, filosofia della storia e filosofia della musica nella riflessione filosofica tedesca dell’Ottocento e Novecento. Ha pubblicato Dialettica dell’ironia romantica (Bologna 2000); Costruire l’esperienza. Saggio su Walter Benjamin (Bologna 2001); RomantischeIronie (Würzburg 2004); Labirinti, (Milano 2008), Filosofia, arte, estetica, (Milano 2008).



Il Conservatorio di Musica Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi è una struttura didattica di alta formazione musicale, che svolge una qualificata opera di divulgazione, ricerca e preparazione professionale in ambito nazionale e internazionale, anche attraverso la produzione concertistica dei propri organici strumentali e vocali. Si avvale di docenti di grande prestigio che si rivolgono ad allievi provenienti anche da Paesi europei ed extraeuropei.