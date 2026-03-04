Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

MusicalVoto, terzo fine settimana del Festival Organistico

MusicalVoto, terzo fine settimana del Festival Organistico

Il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo con il concerto O Crux Ave e il recital organistico di Sara Musumeci

2 minuti di lettura

Prosegue Musicalvoto, il festival organistico che sta accompagnando la città nel tempo di Quaresima con appuntamenti musicali e spirituali. Il terzo fine settimana della rassegna propone due concerti, sabato 7 e domenica 8 marzo alle ore 17, nella Chiesa del Voto, entrambi a ingresso libero.

Sabato 7 marzo sarà protagonista il Coro Beata Vergine Assunta di Casinalbo con il concerto O Crux Ave, un percorso dedicato alla grande tradizione della musica sacra tra Otto e Novecento, con pagine di Rheinberger, Pergolesi, Franck, Fauré, Rutter e Rossini, accanto a brani di Bach e Dubra. Accanto al coro si esibiranno il mezzosoprano Francesca Provvisionato, il giovanissimo Gabriele Bonara all’organo e Simone Guaitoli al pianoforte e alla direzione.

La modenese Francesca Provvisionato dopo la vittoria al Concorso Internazionale “Toti Dal Monte” ha intrapreso una brillante carriera nei principali teatri italiani ed europei, distinguendosi in particolare nel repertorio mozartiano e rossiniano, senza trascurare l’attività cameristica. Anche Simone Guaitoli, profondamente legato alla città, affianca all’attività concertistica un costante impegno nel repertorio sacro e nella direzione.

Domenica 8 marzo il festival prosegue con il recital organistico di Sara Musumeci, musicista dalla solida formazione internazionale, diplomata alla Schola Cantorum di Parigi e premiata in concorsi organistici europei. Il programma spazierà da Johann Sebastian Bach a Clara Schumann fino al Novecento di Pietro Yon, valorizzando le potenzialità timbriche e sinfoniche dell’organo Wanderer della Chiesa del Voto.

Nella stessa giornata, la Schola Gregoriana di Modena Musica Sacra, diretta da Daniele Bononcini, eseguirà il Proprium Missae della Terza Domenica di Quaresima.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Lo Sproloquio di Sandrone, il problema non è il dialetto ma le battute che non fanno ridere

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

Modena, lo sproloquio di Sandrone: dai rifiuti, al vescovo, al Pavarotti scippato: nessun accenno agli scandali Amo e Fondazione

MusicALVoto 2026 al via con il Festival Organistico

MusicALVoto 2026 al via con il Festival Organistico

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Modena, il Festival Organistico inaugura la stagione alla Chiesa del Voto

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Orlando: Anna Della Rosa fa il pieno a teatro e in conferenza

Orlando: Anna Della Rosa fa il pieno a teatro e in conferenza

Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

Il Festival Organistico prosegue: giovani talenti e un grande evento quaresimale

REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a Vignola

REFF 2026, il ritorno del cinema di ricerca a Vignola

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini

Modena, al Cinema Arena arriva Gherardo Colombo: dialogo con Eugenio Tangerini