Musiche e danze ad alta quota a Sestola, Fanano e Montecreto

Il 2 agosto alle 19 in piazza della Vittoria a Sestola la compagnia di danza contemporanea Equilibrio dinamico porterà in scena Nubivago, trilogia di brani che comprende due titoli firmati da Roberta Ferrara, fondatrice della compagnia – Equal to men e Tutto nel segno di lei – e Walking and Talking di Jiří Pokorný, fra i maggiori coreografi dei nostri giorni. Fiore all’occhiello della produzione nazionale e riconosciuta dal Ministero della Cultura quale soggetto di produzione danza under 35, la compagnia vanta un repertorio eclettico affidato di volta in volta ad autori di fama internazionale. Nubìvago, termine che evoca sospensione e magia, descrive chi vaga tra i propri pensieri, tra le nuvole dell’immaginazione. Le sensazioni evocate da questa parola legano i titoli portati in scena, coreografie creatrici di cosmi, interrogativi, emozioni ed empatia.Il 5 agosto alle 19, sempre al Parco dei Castagni di Montecreto si vedrà PEOPLE della Da Cru Dance Company, spettacolo con concept e coreografia dei fondatori Marisa Ragazzo e Omid Ighani. PEOPLE prende le mosse da un’analisi dei contatti fra esseri umani, filtrati da strumenti virtuali e spesso esiliati ad una solitudine sociale. La compagnia è stata la prima formazione di street dance italiana a danzare negli spazi performativi black delle capitali europee, in tournée nel ’98 e nel ’99. Da qui ha iniziato la spinta verso la sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto del teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture. In questa zona di confine i coreografi hanno dato vita ad un percorso innovativo di urban theater, spaziando ovunque possa giungere la contaminazione delle danze urbane, fondendone il gesto tecnico con quello dell’house, della danza contemporanea e del jazz rock. Ha debuttato nel 1998 e proseguito negli anni successivi danzando su palcoscenici importanti di teatri, circuiti, residenze, piattaforme e festival.informazioni e bigliettiFESTIVAL TEATRI DEL CIMONEcajkateatro@gmail.com