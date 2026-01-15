Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nicola Piovani per San Gemignano: musica in duomo per il santo patrono

Nicola Piovani per San Gemignano: musica in duomo per il santo patrono

Si rinnova il 25 gennaio il concerto gratuito nella cattedrale di Modena. E parte una raccolta fondi Dalla chiesa cattolica per Gaza.

3 minuti di lettura
Un concerto che unisce musica, devozione e solidarietà: Nicola Piovani protagonista del San Geminiano 2026
Il Concerto di San Geminiano torna a essere, anche quest’anno, molto più di un appuntamento musicale. L’edizione 2026 si presenta infatti come un momento di comunità che intreccia grande musica, devozione e solidarietà concreta, grazie a una raccolta fondi strutturata a favore delle popolazioni di Gaza, dove vive anche la comunità Cristiana.
 

La scelta di invitare Nicola Piovani, Premio Oscar e tra i più autorevoli compositori contemporanei, nasce dalla collaborazione con la società MOmenti, guidata da Maria Carafoli, che ha lavorato per portare a Modena un artista capace di unire tutti questi elementi in un omaggio dal forte valore simbolico.
Un “regalo alla città”, di unione con la città e della città, come sottolineato in conferenza stampa dal vicario della diocesi di Modena Monsignor Giuliano Gazzetti, da Maria Carafoli, dal presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, e dall'assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione stessa e dei partner istituzionali.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Un gesto che rinnova il significato profondo del patrono: unire, proteggere, ricordare.
 

Un viaggio tra cinema, teatro e memoria

Domenica 25 gennaio, alle ore 20.30, il Duomo di Modena accoglierà il concerto gratuito del Maestro Nicola Piovani, che presenterà Note a margine, un racconto in musica che attraversa oltre quarant’anni di cinema e teatro.
Con il suo “Note a margine” propone il racconto in musica di oltre quarant’anni di cinema e teatro.
Il concerto, promosso da Fondazione di Modena in occasione della festa del Santo Patrono del 31 gennaio, vedrà Piovani accompagnato dalla sua orchestra in una performance che intreccia aneddoti, riflessioni e brani eseguiti dal vivo.
Accanto al Maestro al pianoforte si esibiranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni
Un ensemble essenziale e raffinato, pensato per valorizzare l’acustica e l’intimità del Duomo.
 

Un Maestro che ha segnato la storia del cinema

Piovani è legato ad alcune delle pagine più importanti del cinema italiano ed europeo. Con oltre cento colonne sonore all’attivo e un Premio Oscar per La vita è bella, Piovani ha costruito un linguaggio musicale riconoscibile, capace di fondere parola e melodia in una narrazione unica. È stato inoltre nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura francese.
Tradizione, cultura e solidarietà: il cuore del San Geminiano
Il Concerto di San Geminiano è da sempre un momento di incontro tra musica, patrimonio e comunità,
inserito nel programma culturale che la Fondazione di Modena dedica al Patrono per offrire alla cittadinanza esperienze artistiche di alto profilo in luoghi simbolici.
 

La solidarietà della Chiesa modenese in una raccolta fondi per Gaza

Accanto alla dimensione culturale, il concerto sostiene un’importante iniziativa di solidarietà: la raccolta fondi per il progetto annunciato dalla Conferenza Episcopale Italiana per l’apertura di un ospedale a Gaza, in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Un impegno nato per rispondere alla grave emergenza sanitaria che colpisce la popolazione civile, in un contesto segnato da conflitto e collasso delle strutture mediche. Il progetto, anticipato dal cardinale Matteo Zuppi durante una visita in Terra Santa, rappresenta un segno concreto di vicinanza e sostegno.
 

Biglietti gratuiti: modalità di ritiro

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario il biglietto.
I biglietti saranno disponibili dal 20 gennaio presso il bookshop dei Musei del Duomo.
Orari di ritiro: dal martedì alla domenica 10.00–14.00 e 15.00–18.00
Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, domenica ingresso gratuito alle mostre Ago

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, c'è la conferma: Jazz Open in città per 5 anni, successo di Mezzetti

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Modena, un fiore per il Tricolore italiano e per protestare contro la lapide su Palazzo ducale

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Articoli Recenti Modena, martedì prossimo alla Ubik la presentazione dell'Elogio della tracotanza di Giuseppe Leonelli

Modena, martedì prossimo alla Ubik la presentazione dell'Elogio della tracotanza di Giuseppe Leonelli

Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Syncretic Synthetic Raven, Energumeni e Herne von Bòrmanvs: suoni radicali a Vignola

Carpi, la 'crealtà' di Alessandro Bergonzoni al teatro Comunale

Carpi, la 'crealtà' di Alessandro Bergonzoni al teatro Comunale

Veronica Pivetti all'Astoria di Fiorano Modenese

Veronica Pivetti all'Astoria di Fiorano Modenese