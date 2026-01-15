Nicola Piovani per San Gemignano: musica in duomo per il santo patrono

Il Concerto di San Geminiano torna a essere, anche quest’anno, molto più di un appuntamento musicale. L’edizione 2026 si presenta infatti come un momento di comunità che intreccia grande musica, devozione e solidarietà concreta, grazie a una raccolta fondi strutturata a favore delle popolazioni di Gaza, dove vive anche la comunità Cristiana.
La scelta di invitare Nicola Piovani, Premio Oscar e tra i più autorevoli compositori contemporanei, nasce dalla collaborazione con la società MOmenti, guidata da Maria Carafoli, che ha lavorato per portare a Modena un artista capace di unire tutti questi elementi in un omaggio dal forte valore simbolico.
Un “regalo alla città”, di unione con la città e della città, come sottolineato in conferenza stampa dal vicario della diocesi di Modena Monsignor Giuliano Gazzetti, da Maria Carafoli, dal presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi, e dall'assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione stessa e dei partner istituzionali.
Un viaggio tra cinema, teatro e memoriaDomenica 25 gennaio, alle ore 20.30, il Duomo di Modena accoglierà il concerto gratuito del Maestro Nicola Piovani, che presenterà Note a margine, un racconto in musica che attraversa oltre quarant’anni di cinema e teatro.
Il concerto, promosso da Fondazione di Modena in occasione della festa del Santo Patrono del 31 gennaio, vedrà Piovani accompagnato dalla sua orchestra in una performance che intreccia aneddoti, riflessioni e brani eseguiti dal vivo.
Accanto al Maestro al pianoforte si esibiranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni
Un ensemble essenziale e raffinato, pensato per valorizzare l’acustica e l’intimità del Duomo.
Un Maestro che ha segnato la storia del cinemaPiovani è legato ad alcune delle pagine più importanti del cinema italiano ed europeo. Con oltre cento colonne sonore all’attivo e un Premio Oscar per La vita è bella, Piovani ha costruito un linguaggio musicale riconoscibile, capace di fondere parola e melodia in una narrazione unica. È stato inoltre nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura francese.
Tradizione, cultura e solidarietà: il cuore del San Geminiano
Il Concerto di San Geminiano è da sempre un momento di incontro tra musica, patrimonio e comunità,
La solidarietà della Chiesa modenese in una raccolta fondi per GazaAccanto alla dimensione culturale, il concerto sostiene un’importante iniziativa di solidarietà: la raccolta fondi per il progetto annunciato dalla Conferenza Episcopale Italiana per l’apertura di un ospedale a Gaza, in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme.
Un impegno nato per rispondere alla grave emergenza sanitaria che colpisce la popolazione civile, in un contesto segnato da conflitto e collasso delle strutture mediche. Il progetto, anticipato dal cardinale Matteo Zuppi durante una visita in Terra Santa, rappresenta un segno concreto di vicinanza e sostegno.
Biglietti gratuiti: modalità di ritiroL’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario il biglietto.
I biglietti saranno disponibili dal 20 gennaio presso il bookshop dei Musei del Duomo.
Orari di ritiro: dal martedì alla domenica 10.00–14.00 e 15.00–18.00
Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti