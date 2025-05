Nonantola, il percorso di paesaggi di Tullio Corradi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A Nonantola, sabato 10 maggio alle 16 presso la sede in via J. F. Kennedy 1/c inaugurazione dell’esposizione di Tullio Corradi Korra, 'Percorso di paesaggi', una retrospettiva di dipinti e disegni dedicati dall’artista modenese al paesaggio emiliano.

Fino al 25 maggio 2025 l’esposizione sarà ospitata presso lo spazio di Aemilia, in via J. F. Kennedy 1/c, che sarà aperto: sabato 10-12,30/16-18,30; domenica 10-12,30. Su appuntamento in tutti gli altri giorni e orari (tel. 3283036445; aemilia.storie@tiscali.it).