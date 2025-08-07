Note e arte nel romanico: domenica a Fiumalbo, viaggio in Francia

Trio Mirages

La rassegna

l prossimo appuntamento della rassegna estiva “Note e Arte nel Romanico” si terrà Domenica 10 agosto 2025, alle ore 17, presso l’Oratorio di San Michele Arcangelo, a San Michele di Fiumalbo. Protagonista del concerto sarà il Trio Mirages, composto da Claudia Piga (flauto), Federica Colombo (violoncello) e Morgana Rudan (arpa) con il programma musicale “Viaggio in Francia”, un viaggio tra le suggestioni del grande repertorio francese.Il repertorio francese composto dalla fine dell’Ottocento fino al Novecento è sicuramente uno dei più calzanti per l’unione delle diverse sonorità di flauto, violoncello e arpa, vista la ricchezza e raffinatezza timbrica che contraddistinguono queste composizioni. Il programma si articola attraverso due varietà di repertorio: da una parte si hanno dei brani originali pensati appositamente per l’accostamento dei tre strumenti; dall’altro lato si hanno invece delle composizioni adattate per questo Trio e che, pur essendo nate per destinazioni strumentali differenti, per loro natura musicale si sposano splendidamente con questo amalgama timbrica. Così, attraverso queste suggestive e ricercate sonorità, si articola un programma che attraversa alcune delle più affascinanti composizioni francesi tra secondo Ottocento e Novecento.Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei postidisponibili.Il Trio Mirages nasce nel 2021 presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, nell’ambito del corso di Musica da Camera tenuto dal Maestro Simone Gramaglia nell’Anno Accademico 2021-2022, corso completato dal Trio con pieni voti e lode. Attraverso l’unione delle diverse sonorità di flauto, violoncello e arpa, il Trio ha dato inizio alla propria attività focalizzandosi sul repertorio francese novecentesco e sulla ricchezza e raffinatezza timbrica che lo contraddistinguono, eseguendo musica di autori quali Debussy, Ravel, Jolivet e Damase. Attualmente, il Trio si sta dedicando ad un ampliamento del proprio repertorio, avvicinandosi ad altri periodi e stili musicali attraverso trascrizioni di grandi pagine della tradizione, con autori quali Vivaldi, Telemann, Franck e Respighi. Contemporaneamente, il Trio è impegnato in un lavoro di ricerca e studio di repertorio contemporaneo originale per questa formazione che porta alla pubblicazione del progetto discografico “Musique d’un Passé Proche” per l’etichetta Da Vinci Publishing a inizio 2025. Nel 2023 il Trio ha partecipato alla Masterclass tenuta dal Maestro Simone Gramaglia presso l’Accademia Internazionale Filarmonica del Mediterraneo di Trani (Puglia, Italia) approfondendo, in quest’occasione, il lavoro di affinamento cameristico già in atto.Il Trio si è finora esibito nell’ambito delle rassegne “Gioventù Musicale d’Italia” (Camerino e Modena), “Onde Musicali sul Lago d’Iseo” (Riva di Solto, BG), “Sere Serene” (Crevalcore, BO) e “Note in Città” (Suzzara, MN); oltre che in vari eventi concertistici organizzati presso luoghi di cultura in Italia e all’estero, tra cui: la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia, il Teatro Comunale “Ruggero Ruggieri” di Guastalla (Reggio Emilia), il Nuovo Teatro San Prospero di Reggio Emilia, l’Auditorium “G. Paolo II” di Piove di Sacco (Padova), la Sede della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche di Genova, l’Accademia Carrara di Bergamo, la sede dell’Ateneo delle Scienze, Lettere e Arti di Brescia e la chiesa Vanha Kirkko (Chiesa Antica) di Helsinki (Finlandia) per un concerto organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Helsinki. Nel 2022 il Trio ha ottenuto il primo premio nell’ambito della categoria di musica da camera del VII Concorso Internazionale “Diapason d'oro” di Pordenone, il terzo premio nella “Online International BTHVN Wien Competition 2022”, e il terzo premio nell’“Amadeus International Music Awards 2022”. Nel 2023 il Trio ha ottenuto il primo premio nell’ambito della categoria di musica da camera del VII Concorso “Giuseppe Alberghini” di Castel Maggiore (Bologna) e il primo premio assoluto nel XVI Concorso Nazionale di EsecuzioneMusicale “Città di Piove di Sacco” e al Concorso Musicale Nazionale “Città di Belluno” 2023.La XXIIIesima edizione di “Note e Arte nel Romanico” si snoda in diversi appuntamenti nei luoghi più suggestivi dei Comuni di Formigine, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Medolla, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola e Città di Sassuolo. La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali del territorio modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello. “Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni dove si svolgono i concerti e vede la collaborazione dell’Accademia “Lo Scoltenna” e del Circolo Boschetti di Montegibbio ed il contributo della Regione Emilia-Romagna.La direzione artistica della rassegna è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte. Il calendario di quest’anno propone ancora varietà con diversi appuntamenti dedicati ai duo strumentali (flauto e chitarra il 12 agosto a Montecreto; duo di chitarre il 20 agosto a Riolunato e duo di violoncelli l’11 settembre a Formigine) e serate dedicate al repertorio vocale (voce e pianoforte l’11 agosto a Fiumalbo e tenore ed arpa il 15 agosto a Riolunato). La rassegna si chiuderà con un appuntamento dedicato alla musica d’insieme (quartetto d’archi il 12 settembre a Guiglia).