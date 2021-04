Oscar 2021, delusione per la Pausini

Nella notte notte degli Oscar nessun riconoscimento per l’Italia, che era in gara con il brano di Laura Pausini ‘Io sì’ e con i costumi e il trucco del film di Garrone ‘Pinocchio‘. A trionfare, dopo il Leone d’Oro a Venezia e due importanti riconoscimenti ai Golden Globe (Miglior film drammatico e Migliore regia ai Golden Globe 2021), è stato il road movie sui migranti d’America, ‘Nomadland’ che porta a casa tre importati statuette: Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice. È la terza volta (dopo ‘Fargo’ e ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’) per Frances McDormand, che, oltre che protagonista della pellicola, è anche produttrice di Nomadland. L’anticonformista attrice americana ha invitato il pubblico a tornare in sala per vedere i film sul grande schermo e ha ritirato il premio ululando ‘come i nostri lupi’. Primato per la giovane regista Chloé Zhao, che è la seconda donna (dopo Kathryn Bigelow con ‘The Hurt Locker’) e la prima di origini asiatiche ad aver vinto un Oscar per la regia.Il miglior attore è Anthony Hopkins, che a 83 anni è l’interprete più anziano ad aver vinto questo riconoscimento. La statuetta arriva a 29 anni da ‘Il silenzio degli innocenti, per il film ‘The Father’ storia di un anziano padre affetto da demenza senile, e di sua figlia (Olivia Colman) che tenta in tutti i modi di aiutarlo. Il riconoscimento per la migliore attrice non protagonista è andato invece alla nonnina coreana del film Minari, Yuh-Jung Youn. A premiarla Brad Pitt, produttore esecutivo del film. Ambientato negli Anni ’80 ‘Minari’ racconta la storia Jacob (Steven Yeun), immigrato coreano, che trascina la sua famiglia dalla California all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti. Miglior attore non protagonista è stato eletto Daniel Kaluuya, che in ‘Judas and the Black Messiah’ interpreta Fred Hampton, il leader delle Pantere Nere ucciso dall’Fbi.“Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita”, ha scritto la cantante di Solarolo sui social.