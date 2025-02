Padre Marella e l'arte della carità: la mostra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una mostra celebra a Bologna la vita, l’opera e l’eredità di Padre Olinto Marella che 100 anni fa arrivava a Bologna per insegnare storia e filosofia. L'evento celebra l'eredità di carità e solidarietà di Padre Marella, figura amata dai bolognesi per il suo impegno verso i più poveri. Ricordato come una figura chiave nella storia di Bologna, Padre Marella è un uomo che ha dedicato la sua vita agli 'ultimi'. La sua opera continua a parlare attraverso l'Opera di Padre Marella, che da oltre settant'anni si occupa di accoglienza e sostegno ai più fragili e come afferma Marco Mastacchi, Presidente dell’Opera di Padre Marella, “Il territorio bolognese conserva ancora vivida la memoria di quest’uomo straordinario che, con il suo cappello in mano e il cuore rivolto agli ultimi, ha tracciato un solco indelebile nella nostra storia.

” Padre Marella è diventato fin dal suo arrivo un tutt'uno con la città di Bologna e la mostra è un modo per risaldare ulteriormente questo legame.“L’arte della carità”, questo il titolo della mostra in corso e ospitata a Palazzo d’Accursio fino al 27 febbraio, non è però una mostra qualunque. Le opere esposte, insieme a oggetti appartenuti al Beato, offrono un ponte tra il passato e il futuro, invitando alla riflessione e all'azione concreta a favore dei più fragili. Sessanta artisti di ogni età, stile e tecnica e diversi collezionisti hanno donato le loro opere facendo dell’arte sia un gesto di solidarietà che strumento per raccogliere fondi per l'Opera di Padre Marella e continuare il suo lavoro di assistenza ai bisognosi.

La generosità del dono degli artisti e collezionisti sottolinea il forte legame tra la creatività e la carità e le opere non sono solo oggetti d’arte ma incarnano la 'carità della bellezza', diventando strumento concreto di aiuto. É infatti possibile acquistare le opere esposte sia in mostra che scrivendo a amministrazione@operapadremarella.it

'L’obiettivo è generare carità e amore attraverso l’arte. L’arte è un linguaggio universale, capace di parlare a tutti suscitando emozioni e sentimenti. Lo stesso linguaggio che Padre Marella ha sempre utilizzato per trasmettere il suo tenace messaggio di bene e di sostegno verso chi soffre'. Sottolinea Cristina Boschini, critica d'arte. La mostra non è dunque solo un evento culturale, ma un atto concreto di solidarietà che unisce passato e presente, dove la bellezza diventa strumento di cambiamento sociale. Oltre agli artisti affermati, la mostra include anche opere di studenti del Liceo Artistico Arcangeli, promosse dall'Associazione UCAI e sostenute da Emilbanca, sottolineando in modo evidente il desiderio di creare quel ponte tra passato e futuro e coinvolgere le giovani generazioni.

La mostra rappresenta un'importante occasione per celebrare l'eredità di Padre Marella a Bologna e per sostenere il suo impegno verso i più bisognosi. L'evento unisce arte, solidarietà, e memoria storica, invitando la comunità a partecipare attivamente al sostegno dell'Opera di Padre Marella ed è un tributo alla sua vita e al suo lavoro, ricordando il suo profondo impatto sulla città e il suo messaggio di amore e compassione. La partecipazione a questa iniziativa di artisti, autorità locali, e istituzioni testimonia dell'importanza del suo messaggio ancora oggi.La mostra è aperta al pubblico gratuitamente fino al 27 febbraio.

“L’arte della carità – L’eredità di Padre Marella a un secolo dal suo arrivo a Bologna”Anna Maria Bastia, Curatrice | Mario Modica, Direttore ArtisticoPalazzo d’Accursio | Sala Ercole | Comune di BolognaDal 10 al 27 febbraio 2025Martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica: dalle 10.00 alle 18.00Venerdì: dalle 15.00 alle 18.30Lunedì: chiusoINGRESSO LIBERO