'Processo alla Verità': Carpegna indaga sulla figura di Gesù

già nostro collaboratore e musicista di fama inter-nazionale.Per la gran parte dei Cattolici, le notizie sui fatti narrati nei Vangeli risalgono agli incontri di Catechismo e alla preparazione per la Prima Comunione. È quindi una conoscenza vaga, che sovente porta a non credere o allontanarsi dal concetto di sacro. «Processo alla Verità» è nato quale indagine, studio personale per ritrovare la fede o abbandonarla del tutto.Nessuno al mondo può offrire certezze su questo argomento, ma alcune congetture possono essere formulate sulla base del contesto storico e di ciò che conosciamo sugli attori principali della narrazione evangelica.Per quanto mi riguarda, poi, un fatto specifico non trova spiegazione logica e umana e approda al misticismo, al credere nella natura divina di Gesù e nella sua Risurrezione. Su questo ho rifondato la mia fede e ho riportato le mie valutazioni nel penultimo capitolo del testo, che si conclude con brevi cenni sulla morte degli Apostoli.I suoi insegnamenti, che anche un ateo o credente in un diverso Dio, può condividere, fare propri. Molti uomini sono morti per un ideale, per affermare un Credo e altri sono stati uccisi nel nome di Dio; il comandamento di Gesù, riportato dall’evangelista Giovanni, è «Amatevi l’un l’altro, come io ho amato voi». Se solo fossimo capaci di dare sostanza a queste parole, il mondo tornerebbe ad essere il Paradiso Terrestre.

Nessuna guerra, nessuna violenza, nessun sopruso e false, ipocrite parole per giustificare le più orribili azioni dell’Uomo che, purtroppo, ammorbano anche i nostri giorni.



Lei ha pubblicato una decina di libri, tra testi universitari e romanzi, con diverse case editrici: perché la scelta del formato digitale per Kindle e al costo di un solo euro?

Non considero questa pubblicazione una operazione economica, ma la condivisone di una esperienza intima, il mio percorso per ritrovare la fede attraverso tante domande alle quali ho tentato di rispondere attraverso i dati storici in nostro possesso e una analisi degli avvenimenti secondo logica. Mi sono comportato come certi investigatori dei miei romanzi e, infatti, avrei anche potuto titolare il testo «Indagine sulla Verità».



Può anticiparci alcune di queste domande?

Nella presentazione di copertina ho riportati alcuni quesiti che mi sono posto: 'Perché Caifa volle la morte di Gesù? Quale fu la ragione del tradimento di Giuda? Perché il popolo della Città Santa accolse Gesù come un re e poi lo schernì? Lo condannò alla croce? Perché preferì Barabba, un assassino? Davvero Pilato tentò di salvare il Maestro? E, nel caso, per quale scopo?'



Come potrà leggere il volume chi non ha il dispositivo Kindle?

Cerchi la mia pagina su Facebook e sarò felice di conoscere una persona con il mio stesso interesse alla quale invierò il testo gratuitamente in Pdf.