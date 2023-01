Swiss International Music Competition: primo premio a Massimo Carpegna

Per il Maestro Carpegna, già docente e vice direttore del Conservatorio «Vecchi Tonelli» di Modena e nostro collaboratore , la settimana è iniziata nel migliore dei modi: la Swiss International Music Competition - Lugano gli ha assegnato il Primo Premio per la composizione con il Poema Sinfonico «Oltre l’Uomo», partitura orchestrale di 18 minuti.La musica racconta e descrive tre piccole storie immaginate per i bambini, ma che nascondono una morale per gli adulti. Protagonisti sono gli animali - delle pulci, l’aquila, i pinguini - che in verità rappresentano un ideale di ciò che dovrebbe e potrebbe essere l’Uomo.Ecco le tre storie in sintesi.Un vecchio clown viaggiava di villaggio in villaggio con il suo spettacolo: il Circo delle Pulci. Molti anni addietro si esibiva per una famosa famiglia circense, ma la vita era stata sempre avara di felicità con lui.Nonostante ciò, il sorriso non era mai svanito dal volto, come quello dei bambini ai suoi spettacoli. Un giorno, nel carrozzone che era la sua casa, d'improvviso comprese d'essere giunto alla fine. Allora vide quelle pulci, che esistevano solo nella sua fantasia, venirgli accanto per consolarlo, per stargli vicino in quel momento di paura e oscurità.Il clown sorrise loro e chiuse gli occhi sereno, scorgendo tra le anguste pareti del carrozzone tutti gli artisti che l'avevano accompagnato al tempo della gioventù e che ora lo invitavano a seguirli in cielo.Ogni uomo può scegliere se essere un'Aquila o un Serpente. L'Aquila vola alta nel cielo con le proprie forze; il Serpente sale attorcigliandosi a un ramo Quando tutto avrà termine, l'Aquila volerà verso la Luce, il Serpente cadrà a terra e in essa si dissolverà.C'era una volta un gruppo di pinguini, capeggiato da un grosso pinguino imperatore, che da sempre aveva governato il branco fino a raggiungere il mare. Attraversavano dirupi invisibili, perché coperti di ghiaccio, ma un caldo imprevisto mise in pericolo la loro marcia. Un giovane maschio tentò di avvertire il capo branco, ma non fu ascoltato. Chi era costui che osava distinguersi dagli altri? Chi era costui che osava opporsi agli ordini? Chi era costui che voleva discutere dove passare? E così tutti i pinguini caddero in un burrone e, per la loro stupidità e incapacità di ribellione, morirono.Le 60 pagine della partitura con milioni di note potrebbero essere eseguite dalla nuova formazione orchestrale del Teatro Comunale Pavarotti - Freni, progetto al quale il Maestro Carpegna nel suo impegno politico con il centrodestra ha dedicato molto tempo ed energie: un giusto tributo a chi ha dato molto a Modena sotto il profilo dell’impegno culturale.