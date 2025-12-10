Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Le serate vedranno l’esecuzione dei celebri Vesperae Solennes de Confessore di W. A. Mozart, affiancati da alcuni dei più amati canti della tradizione natalizia, tra cui Joy to the world, Oh holy night, Hark the herald angels sing. Un repertorio che unisce il fascino della musica classica alle melodie senza tempo della tradizione.
Saranno coinvolti tutti i cori di Modena Musica Sacra (oltre 90 coristi), i solisti Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Riccardo Bovina e l’orchestra de I Musici di Parma diretta da Daniele Bononcini (nella foto).
Grazie al sostegno di Fondazione di Modena, Modena Quartieri, Comune di Modena, CLAL e Banca Generali Private, main sponsor, il concerto di venerdì 12 (19:30) sarà replicato anche domenica 14 dicembre, alle 17, sempre alla Chiesa del Voto, per permettere una maggiore partecipazione di pubblico.
I Vesperae solennes de Confessore K. 339 di Wolfgang Amadeus Mozart rappresentano uno dei vertici assoluti della musica sacra del Classicismo, un capolavoro che unisce raffinatezza formale, intensità espressiva e una grande padronanza dell’arte contrappuntistica.
'Questi eventi nel Tempo di Natale vogliono rappresentare non solo la ricorrenza di importanti rassegne natalizie che si ripetono da quasi 30 anni per il Maestro Bononcini ed i suoi coristi, ma soprattutto un momento in cui la comunità si ritrova per fare festa e gioire per la venuta del Salvatore, in un clima di speranza e conforto' - si legge in una nota.
Entrambe le serate sono già sold out, ma si