Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Modena Musica Sacra annuncia i Concerti di Natale 2025, che si terranno venerdì 12 dicembre alle 19.30 e domenica 14 dicembre alle 17 presso la Chiesa del Voto.Le serate vedranno l’esecuzione dei celebri Vesperae Solennes de Confessore di W. A. Mozart, affiancati da alcuni dei più amati canti della tradizione natalizia, tra cui Joy to the world, Oh holy night, Hark the herald angels sing. Un repertorio che unisce il fascino della musica classica alle melodie senza tempo della tradizione.Saranno coinvolti tutti i cori di Modena Musica Sacra (oltre 90 coristi), i solisti Maria Francesca Rossi, Erica Rompianesi, Marco Guidorizzi e Riccardo Bovina e l’orchestra de I Musici di Parma diretta da Daniele Bononcini ().Grazie al sostegno di Fondazione di Modena, Modena Quartieri, Comune di Modena, CLAL e Banca Generali Private, main sponsor, il concerto di venerdì 12 (19:30) sarà replicato anche domenica 14 dicembre, alle 17, sempre alla Chiesa del Voto, per permettere una maggiore partecipazione di pubblico.I Vesperae solennes de Confessore K. 339 di Wolfgang Amadeus Mozart rappresentano uno dei vertici assoluti della musica sacra del Classicismo, un capolavoro che unisce raffinatezza formale, intensità espressiva e una grande padronanza dell’arte contrappuntistica.L’opera si articola in sei movimenti, ciascuno dedicato a un salmo liturgico della tradizione vesperale e concluso dal solenne Magnificat. Ogni brano sviluppa un carattere proprio, alternando momenti di grandiosa partecipazione corale a pagine di lirismo intimistico affidate alle voci soliste, come il famosissimo Laudate Dominum per soprano. Questa struttura, insieme alla ricchezza timbrica strumentale e all’inconfondibile sensibilità melodica mozartiana, conferisce alla composizione una varietà e una profondità che catturano l’ascoltatore dall’inizio alla fine, rendendo i Vesperae un autentico gioiello del repertorio sacro.Nella seconda parte il pubblico potrà ascoltare alcuni dei più noti brani tradizionali natalizi: 'la tradizione dei carols – spiega il direttore Bononcini – appartiene fortemente alla nostra cultura, ed essi rappresentano certamente l’espressione musicale più legata al Natale. Sono capaci di creare quell’atmosfera speciale che meglio esprime i valori del Natale cristiano'.'Questi eventi nel Tempo di Natale vogliono rappresentare non solo la ricorrenza di importanti rassegne natalizie che si ripetono da quasi 30 anni per il Maestro Bononcini ed i suoi coristi, ma soprattutto un momento in cui la comunità si ritrova per fare festa e gioire per la venuta del Salvatore, in un clima di speranza e conforto' - si legge in una nota.Entrambe le serate sono già sold out, ma sipuò assistere al concerto anche in piedi.