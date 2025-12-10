Vignola, il film Vampyr rinasce in musica con Paolo Spaccamonti e Ramon Moro

A cinquant’anni dalla scomparsa di Carl Theodor Dreyer, uno dei grandi autori del cinema mondiale, Vampyr (1932) torna a vivere in una forma nuova e affascinante. Domenica 14 dicembre 2025, presso il Circolo Arci Ribalta di Vignola, la rassegna REFF Expanded propone una serata speciale dedicata al capolavoro onirico del regista danese: una sonorizzazione dal vivo a cura dei musicisti Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, due protagonisti della scena musicale contemporanea italiana.

Ad introdurre la proiezione sarà Francesco Cattaneo, docente all’Università di Bologna e studioso di cinema, che offrirà al pubblico una chiave di lettura critica sull’opera e sul suo impatto nella storia del linguaggio filmico. L’appuntamento del 14 dicembre al Circolo Arci Ribalta rappresenta un’occasione unica per riscoprire Vampyr nella sua dimensione più sperimentale, restituendo al capolavoro di Dreyer tutta la sua forza visiva e la sua modernità poetica.

Stefano Soranna