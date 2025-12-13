Modena, in polisportiva Gino Nasi appuntamento con Parole e pennelli

Domani, domenica 14 dicembre, a partire dalle 18 presso la sede della Polisportiva Gino Nasi a Modena (via Tarquinia 55) si terrà l’evento 'Parole e pennelli', un incontro con artisti del panorama modenese tra pittura e letteratura.L’evento, a ingresso libero, avrà come protagonisti il pittore Mauro Fregosi, e gli scrittori Stefano Barchetti e Massimo Bellini, che dialogheranno liberamente tra di loro in modo leggero, attorno al tema: viaggio o esplorazione.Stefano Barchetti, ingegnere meccanico, ha affiancato alla sua attività lavorativa, la passione per la fotografia, lo yoga, e le scienze naturali. Nell’aprile 2022 ha pubblicato il suo primo libro sul mondo delle api dal titolo “Le api invaderanno Marte?”; alcune sue fotografie sono state esposte alla mostra Entomodena; dal 2022 fa parte del consiglio direttivo di Gmsn, gruppo Modenese di Scienze Naturali, che organizza l’evento/fiera Entomodena; nell’aprile del 2024 è stato premiato al 3° Concorso Fotografico Scatti Balsamici e la sua fotografia è stata esposta a fine aprile 2024 alla 85° Fiera di Modena. Nonostante il titolo curioso e provocatorio, 'Le api Invaderanno Marte?' non è un libro di fantascienza. È, piuttosto, un viaggio narrativo e divulgativo nel mondo sorprendente delle api, raccontato con uno stile semplice, coinvolgente e accessibile a tutti.
Barchetti non si concentra sulle tecniche apistiche, ma sceglie una narrazione popolare, quasi romanzata, che mira a far nascere nel lettore una nuova consapevolezza verso questi insetti straordinari e verso le difficoltà che il settore apistico affronta oggi.Mauro Fregosi, acquarellista e illustratore, frequenta la scuola di acquerello dell’UTE ormai da quattro anni; ha esposto le sue opere a Modena al Centro Lodola e alla mostra permanente del teatro del Tempio; ha illustrato il libro “le orecchie magiche di alba” e disegnato la copertina del romanzo di Massimo Bellini “Destinazione imprevista”; attraverso forme e colori cerca di parlare alle persone e di regalare loro emozioni. Massimo Bellini, ama ballare il funk, ascoltare il rock progressive e leggere. Dopo gli studi, ha frequentato l’Accademia di musica moderna a Modena, conseguendo un diploma in chitarra, e successivamente ha ottenuto un anno di specializzazione nella musica Blues. Ha pubblicato due romani, Indiano Padano (2023) e Destinazione Imprevista
(2025) Destinazione Imprevista è un romanzo che interroga il senso stesso del viaggio. Il romanzo affronta il tema del viaggio come trasformazione continua, un cammino lungo il senso inevitabile della vita, alla ricerca e alla scoperta del senso profondo della vita.L’evento è organizzato in collaborazione con Radioattiva Nonantola, storica
radio modenese che trasmette dal 1978, e ora in streaming sul sito www.radioattivanonantola.it.