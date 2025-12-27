Rock’n Rulli Base Camp: il Tempio di Modena diventa laboratorio musicale permanente

Rock’n Rulli Base Camp è il progetto promosso da Associazione Il Tempio ed Euphonìa in collaborazione con Nordoff Robbins Italia, organizzazione di riferimento internazionale nel campo della musicoterapia. Nasce come spazio stabile di pratica musicale, formazione e sperimentazione, dove la musica è vissuta come esperienza di relazione, ascolto e partecipazione.Rock’n Rulli Base Camp nasce dal dialogo tra realtà differenti – culturali, educative, sanitarie e artistiche – che collaborano per costruire contesti nuovi, accessibili e capaci di facilitare la partecipazione spontanea. L’innovazione non sta solo nelle attività proposte, ma nel modo di progettarle insieme: unire prospettive diverse per generare esperienze più ricche, efficaci e profondamente umane.Tra le varie attività si sperimentano improvvisazioni musicali, percorsi ritmici, esplorazioni vocali, pratiche di creazione collettiva, laboratori di auto-costruzione di strumenti a percussione realizzati con materiali di recupero. L’esperienza musicale protagonista del progetto è appunto il gruppo Rock’n Rulli. Le sessioni, guidate da musicoterapeuti professionisti, sono momenti in cui la musica diventa strumento di relazione, comunicazione e scoperta reciproca. Ogni incontro è costruito per valorizzare la ricchezza, le caratteristiche e far emergere ciò che ognuno può portare nel dialogo sonoro.Il Tempio diventa così un punto di riferimento per la condivisione, la relazione e la pratica musicale e artistica, un luogo in cui chiunque, non solo le persone disabili, possano ritrovarsi e vivere la musica come esperienza comune, viva e generativa.Qui la creatività non viene solo espressa: viene co-costruita, ascoltata, trasformata insieme.Rock’n Rulli Base Camp è un progetto che guarda avanti: un laboratorio permanente di possibilità, dove l’arte crea legami e apre spazi nuovi per stare insieme. Un racconto che continua a scriversi, nota dopo nota.Il progetto sarà realizzato anche grazie al sostegno di Fondazione Modena, in quanto meritevole di finanziamento sul bando Bando Personae 2025.