Modena applaude 'Buen Camino': Zalone fa il pienone al Victoria

A Modena 'Buen Camino' è molto più di una semplice uscita cinematografica: è un autentico evento collettivo. Al Cinema Victoria, che ha dedicato quattro sale al film con un numero elevato di proiezioni quotidiane, il pubblico ha risposto in modo travolgente. Nei soli due giorni di Natale e Santo Stefano si sono registrate circa 9.500 presenze, per un incasso complessivo di circa 90.000 euro, un dato che fotografa con chiarezza l’entusiasmo suscitato dal film.

La proiezione di ieri ha restituito l’immagine di un cinema vissuto come spazio di condivisione: risate continue, commenti spontanei tra una scena e l’altra. Un clima ormai raro, che conferma come Checco Zalone riesca ancora a parlare a pubblici diversi, unendo generazioni e sensibilità attraverso una comicità immediata ma non superficiale.

Il racconto procede per episodi emblematici, costruiti attorno a un viaggio che diventa il pretesto per osservare vizi e virtù dell’Italia di oggi. Gli incontri lungo il cammino offrono alcuni dei momenti più apprezzati in sala, alternando gag comiche a riflessioni più amare, senza mai perdere il contatto con il pubblico.

Ma dietro la comicità resta anche uno sguardo più intimo: nel finale emerge con forza la ricerca di un contatto autentico con la figlia, elemento che aggiunge profondità al personaggio e chiude il film su una nota emotiva sincera. È forse anche questa capacità di far convivere leggerezza e sentimento a spiegare il successo straordinario registrato al Victoria.

I numeri, insieme alle reazioni in sala, raccontano dunque la stessa storia: 'Buen Camino' non è solo un film da vedere, ma un’esperienza da condividere. E a Modena, almeno in questi giorni di festa, il cinema è tornato a essere pieno, rumoroso e vivo.

