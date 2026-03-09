Reff 2026: il cinema sperimentale torna con la sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival

Dopo il weekend del 27 e 28 febbraio dedicato all’animazione d’autore con REFF Animazioni, prosegue dall’11 al 15 marzo la programmazione della sesta edizione del Ribalta Experimental Film Festival (REFF), manifestazione organizzata dal Circolo Ribalta e dedicata alla ricerca audiovisiva contemporanea. Il festival si svolgerà tra il Kinò Campus di San Cesario sul Panaro e la sede storica del Circolo Ribalta a Vignola. La rassegna si apre l’11 marzo a San Cesario con la proiezione di 5 anni e un’estate (2024) di Mauro Santini, un lungometraggio che segue la crescita di sei studenti di Pieve Torina, nelle Marche, nel corso dei cinque anni della scuola primaria, attraversando eventi recenti come la pandemia e le conseguenze del terremoto del 2016.





Dal 12 al 15 marzo il festival prosegue a Vignola. La serata del 12 marzo sarà dedicata al cineasta canadese Philip Hoffman, tra i maggiori esponenti del cinema sperimentale, con la prima italiana di quattro suoi cortometraggi. In questa occasione gli verrà conferita la Golden Arrow per la ricerca infinita, premio che il festival assegna ogni anno a figure di rilievo del cinema di ricerca internazionale.

Durante la stessa serata verranno presentati anche i lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Venturi nell’ambito del progetto formativo REFF Academy, tra cui la grafica ufficiale del festival realizzata da Giulia Valente della classe 5C. Il 13 marzo il programma sarà dedicato al rapporto tra immagine e suono nella sperimentazione audiovisiva, con la presentazione del DVD Systemet: High Society, Music for Mountaintops, progetto del videoartista Gabriele Marchina e del musicista Eugenio Paganelli. La serata proseguirà con la proiezione del documentario I Wonder If I’m Singing What You’re Thinking Me To Sing del cineasta norvegese C.S. Nicholson, dedicato al tour solista di Michael Gira, fondatore degli Swans.





Il weekend del festival sarà dedicato alle sezioni competitive, con il concorso internazionale dedicato al cinema sperimentale e la sezione Limina, riservata a opere che rielaborano la dimensione narrativa proponendo nuovi sguardi sul linguaggio cinematografico. La giuria di Limina sarà composta dagli studenti dell’Istituto Paradisi coinvolti nel percorso didattico di REFF Academy. Il 14 marzo sono previsti incontri con gli artisti Alessandro Amaducci ed Eleonora Manca, che presenteranno i loro nuovi libri e una selezione di opere video, seguiti dalla proiezione del film Damo di Luca Ferri. In serata il festival renderà omaggio al regista Franco Piavoli con una selezione di opere rare che attraversano la sua carriera, dai primi cortometraggi degli anni Sessanta fino ai lavori più recenti.

Anche a Piavoli verrà conferita la Golden Arrow per la ricerca infinita.





La giornata conclusiva del 15 marzo sarà dedicata alla figura dell’artista modenese Franco Vaccari, recentemente scomparso, con una selezione di film presentata da Sergio Smerieri. Nel pomeriggio il festival ospiterà un focus sulla giovane cineasta francese Carole Thibaud e sul collettivo Rébenty, composto anche da Julie Borvon e Laure Nillus. I film delle tre artiste, presentati per la prima volta in Italia, saranno proiettati in pellicola 16mm e Super8. L’incontro si concluderà con la presentazione del lavoro realizzato durante il workshop di cinematografia analogica organizzato a Bologna dal collettivo in collaborazione con Shado, Home Movies e NuVo.

Stefano Soranna