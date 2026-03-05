Una serata dedicata a Davide Tonelli Galliera, protagonista del libro “Io, Bambino Zero – Come la giustizia ha fallito: la mia verità sul caso dei Diavoli della Bassa Modenese”. Un incontro quello organizzato dal circolo il Quadrifoglio alle 18.30 di domani, venerdì 6 marzo, alla polivalente San Damaso, che parte dal libro ma che si svilupperà in un dialogo alla conoscenza di chi è Davide Tonelli Galliera oggi.
Non solo il primo bambino coinvolto nei fatti di cronaca e nell'inchiesta giudiziaria che scosse una intera nazione, ma l'uomo di oggi che nonostante una forza e una determinazione che lo ha fatto sopravvivere alla sua storia, fatica ancora a trovare un riscatto ed una vita 'normale'.
Dal dialogo con il pubblico ed il giornalista Gianni Galeotti emergerà un percorso di vita segnato dalla volontà di ricostruirsi, ma anche dal rischio concreto di diventare vittima due volte — prima degli eventi che lo hanno travolto, poi del silenzio, dei pregiudizi e delle ferite che non si sono ancora del tutto rimarginate.
L’incontro, promosso dal Circolo Quadrifoglio della Polivalente San Damaso, rientra nella rassegna “Talenti locali: incontriamoli ai Punti di Lettura”.
Punto di Lettura di San Damaso – Via Scartazzetta 53, Modena. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
Davide Tonelli Galliera: da bambino zero al racconto di un uomo di oggi
Vittima nell'inchiesta Diavoli della Bassa, si racconta in un dialogo aperto con il pubblico e il giornalista Gianni Galeotti alla polivalente San Damaso. Ore 18,30
