“Talking About Memories” a Vignola: le artiste che hanno cambiato la musica

Un incontro dedicato alla memoria musicale e al contributo delle donne che hanno cambiato la storia della musica

Domenica 8 marzo alle 16.30, il Circolo Ribalta di Vignola ospiterà “Talking About Memories – Esperienze e Aneddoti di Musica e Collaterali”, un incontro dedicato alla memoria musicale e al contributo delle donne che hanno cambiato la storia della musica. L’appuntamento nasce come momento di riflessione e condivisione per celebrare, proprio nella giornata dell’8 marzo, il ruolo fondamentale delle artiste che hanno lasciato un segno nella cultura musicale internazionale.


L’incontro si svilupperà attraverso racconti, testimonianze e aneddoti che intrecciano esperienze personali e passione per la musica. A guidare questo viaggio nella memoria sonora saranno Dhany Coraucci, scrittrice e speaker radiofonica, Laura Gramuglia, scrittrice, speaker e DJ, Elisa Genghini, scrittrice e musicista, e Angela Zocco, giornalista di Radio Città Fujiko. Insieme a loro parteciperanno anche Diego Ballani, del progetto Rumore – SentireAscoltare, e Arturo Compagnoni, DJ selector e collaboratore di Rumore.

