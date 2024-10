Sciamanesimo: tradizioni e prospettive nel libro di Francesco Benozzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il volume è introdotto da Bhola Banstola, un noto sciamano nepalese discendente da 27 generazioni di sciamani. Fondatore della benemerita Nepal Shaman Association, creata con lo scopo di non disperdere le antiche tradizioni native, viaggia di continuo per portare in diverse parti del mondo i suoi insegnamenti di pratiche himalayane. Ha pubblicato i libri The Nepalese Shamanic Path (Rochester, 2019), Sciamanesimo Nepalese (Roma, 2019) e Working with the Elemental Spirits.

The Five Elements and Shamanism in Nepal (Katmandu, 2024).



Attraverso brevi capitoli dedicati ai diversi aspetti dello sciamanesimo (l’iniziazione, il viaggio, la danza, la trance, il tamburo, il costume, gli antenati, gli animali totemici, l’albero del mondo, la morte) questo saggio di Benozzo traccia un percorso complessivo e lontano dagli stereotipi, partendo dalle origini preistoriche e arrivando al mondo contemporaneo, con un’attenzione particolare alle tracce di continuità millenaria e alle persistenze sciamaniche preistoriche presenti ancora oggi nelle nostre lingue e culture.Ne emerge un paesaggio complesso ma riconoscibile, nato millenni prima delle recenti distinzioni tra naturale e soprannaturale, tra corpo e mente, tra sacro e profano. “Da cinque milioni di anni – spiega Benozzo – replichiamo nei nostri sogni i grandi viaggi tra i mondi danzati e raccontati dalle sciamane e dagli sciamani.

Se ancora oggi incontriamo un animale in un sogno, se ci innamoriamo in un sogno, se siamo felici in un sogno, e se ci sorprendiamo attoniti e rapiti in qualche istante in cui sembra che ci ricongiungiamo con ciò che fummo e a cui siamo stati strappati, è anche perché sono esistite ed esistono queste creature immacolate e selvagge che hanno plasmato i nostri modi di percepire il mondo, facendosi interpreti dei nostri aneliti verso la libertà e la bellezza”.

Il volume è impreziosito da una serie di fotografie etnografiche, risalenti al primo decennio del ’900, di sciamane e sciamani dell’area siberiana, ugro-finnica e Inuit. Al termine della sua premessa, lo sciamano Bhola Banstola scrive: “sono certo che questo libro, sicuramente diverso da tutti quelli pubblicati fino ad ora, diventerà una fonte e un viatico delle autentiche pratiche sciamaniche per le generazioni attuali e future”.



Francesco Benozzo insegna Filologia all’Università di Bologna. Poeta e musicista (arpa celtica), è autore di oltre 800 pubblicazioni scientifiche e di una ventina di album musicali. Dal 2015 è stabilmente nominato per il Premio Nobel per la Letteratura, con candidature rese pubbliche da diverse accademie scientifiche internazionali. Nelle sue ricerche si occupa da oltre vent’anni anche di sciamanesimo, argomento al quale ha dedicato, oltre a numerosi articoli, il volume Le origini sciamaniche della cultura europea (Alessandria, 2015) e, per le Edizioni La Vela, Homo poeta. Le origini della nostra specie (2024). Ha pubblicato la raccolta di poemi epico-orali Sciamanica. Poemi dai confini dei mondi (Udine, 2023) e nel 2024 è uscito in Danimarca il CD Sylvatica. Canti sciamanici erranti, nel quale esegue (insieme a Barbara Zanoni) canti sciamanici dell’area boreale.