Sergio Messina a Modena con 'Macchine Sonore: Musica, Tecnologia, Pop'

Sergio Messina, musicista, autore, insegnante e sound designer interviene in occasione di Smart Life Festival 22 con il radioshow “Macchine Sonore: Musica, Tecnologia e Cultura pop”, un live set di parole e suoni per scoprire il rapporto tra uomo, tecnologia e musica. Tutto su www.sergiomessina.comL’appuntamento, a ingresso libero, è in programma venerdì 30 settembre alle 21 all’interno del Cortile della Fondazione Collegio San Carlo in via San Carlo a Modena.All'incrocio tra musica e cultura Pop c'è la tecnologia, ingrediente essenziale delle musiche di tutti i tempi. Dai flauti etruschi al Moog, l'espressione musicale si è sviluppata di pari passo con le nuove tecniche costruttive e le nuove fonti di energia come il vapore o l'elettricità. Ma le vere rivoluzioni arrivano col novecento: l'invenzione della riproduzione sonora, l'esplosione della discografia e l'avvento dell'era digitale sovvertono completamente il mondo della musica, sia dal punto di vista della fruizione che da quello della produzione, mettendo in discussione pratiche e ruoli lungamente consolidati nei secoli. Un processo tuttora in forte evoluzione, con sviluppi affascinanti e controversi come la recente comparsa di autori e interpreti basati sull'intelligenza artificiale.