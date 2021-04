Shaloma Locomotiva Orchestra 32+1: Mirco Mariani torna dal vivo

Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, il musicista e compositore Mirco Mariani torna a esibirsi dal vivo con Shaloma Locomotiva Orchestra 32+1, un progetto di AngelicA Festival Internazionale di Musica, in collaborazione con Festival Aperto di Reggio Emilia − dove ha debuttato in prima assoluta lo scorso ottobre − e con Festival l’Altro Suono di Modena, dove era programmato il 2 novembre 2020.Dedicato alle possibilità espressive della canzone, Shaloma Locomotiva Orchestra 32+1, si terrà domani alle 20, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, rappresentando di fatto un’anticipazione alla 31esima edizione di AngelicA, che quest’anno si svolgerà dal 15 maggio al 25 giugno (il programma verrà presentato a breve).Per l’occasione, Shaloma Locomotiva, l’orchestra a formazione variabile di Mariani, si esibirà insieme ad alcuni importanti ospiti − il cantante Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus), il trombettista Paolo Fresu e il virtuoso di Trautonium Peter Pichler −, oltre che a un nucleo di collaboratori abituali (Massimo Simonini con il suo “theremin preparato”, Luigi Savino ai sintetizzatori, Mirko Monduzzi e Alfredo Nuti alla chitarra e al basso, Fabio Nobile alla batteria) – e all’Orchestra Filarmonica Italiana, sotto la direzione di Roberto Molinelli.Una coproduzione AngelicA – Festival Internazionale di Musica, Festival Aperto – Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Comunale di Modena – Festival l’Altro Suono, Fondazione Arturo Toscanini; con il sostegno della Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla Cultura.

