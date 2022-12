Sinestesy, opera quadridimensionale della alchimista Anna Rosa Ferrari

Presentata al Pralc di Modena: ecco l’Essenza della Maddalena in una speciale edizione d’arte sinestetica

E’ un nuovo gioiello profumalchemico in cui si distillano, convergono e riformulano linguaggi artistici provenienti dagli universi di ogni senso. E’ la nuova opera alchemica di Anne Rose, che ha nome completo “Sinestesy Anne Rose Avrim”.



Perfetta sintesi del percorso artistico del Naso di Modena, è una piccola ampolla in vetro borosilicato, soffiata da mastro vetraio modenese, su design originale dell’autrice delle essenze, e riproduce in tridimensione uno dei loghi iconici del pensiero profumalchemico - la famosa ancora o sacro graal con la denominazione Sinestesy. Nell’ampolla è contenuta la prima opera di Anne Rose (ricetta risalente al 2008) nonché suo autoritratto, dedicato alla Maddalena. Un gioiello alchemico in argento, riproducente l’ancora, cinge infine al collo l’ampolla, adagiata in bomboniera bianca e nera.

'Prendendo spunto dalle parole dell’ultima canzone di Lorenzo Jovanotti, potremmo sostenere anche per Sinestesy che se te la spiegano non capirai, ma se la senti lo sai' - afferma Anne Rose.



L’opera sinestetica, prodotta in pochi esemplari, rimarrà in esposizione al PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico fino al 6 gennaio 2023, visibile anche dall’esterno della location.

E’ acquistabile solo su prenotazione.

Per esperienza sinestetica e informazioni gli orari del Pralc-Piccolo Museo ProfumAlchemico sono icseguenti: pomeriggio dalle 16 alle 20 tutti i giorni fino al 24 dicembre. Succesivamente il pomeriggio dalle 16 alle 20, chiuso giovedì e domenica.





