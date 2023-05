Spilamberto, il Lavatoio pubblico non merita di essere cancellato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le procedure così come le carte sono in regola, nulla si può eccepire, ma a noi dispiace perché in questi anni tante volte siamo passati in via del Carmine e vedendo quel tetto in lamiera ormai arrugginito e quel luogo abbandonato abbiamo pensato di suggerire o stimolare le autorità pubbliche alla conservazione, ahimè senza farlo. Il lavatoio comunale era stato edificato nel 1938 per migliorare l'igiene e diminuire la fatica delle donne a cui spettava quasi come una condanna, questo compito.Per le nostre mamme e nonne era comunque un lavoro molto intenso e faticoso. Riempivano di solito una carriola con gli abiti e la biancheria da lavare, spesso vi era seduto sopra un figlio piccolo, e dalla propria abitazione la spingevano fuori le 'mura' fino al Carmine dopo le case popolari. Prospiciente il Lavatoio una famiglia vendeva l'acqua calda e questo, assieme alle grandi vasche di cemento con incavature sul piano di lavoro e la via di scolo miglioravano l'igiene e diminuivano un po' la fatica rispetto al doversi inginocchiare sul Canalino come avveniva per le generazioni precedenti. Alla fine degli anni 50 comparvero le prime lavatrici automatiche e si diffusero in tutte le famiglie con il boom economico degli anni 60/70.Così venne meno la sua funzione, continuamente rimaneggiato fu trasformato in un magazzino per essere poi abbandonato.

È inspiegabile che nel corso dei tempi tra convegni sul ruolo delle donne e rivendicazioni da manuale Cencelli di quote rosa, non si sia compreso anziché deturparlo quale valore testimoniale della fatica, del lavoro femminile e della storia dell'igiene avesse il Lavatoio pubblico. Per questo motivo, come la relazione e l'intreccio imprevedibile di intelligenze ha portato alla scoperta e alla produzione di massa della lavatrice domestica, che ha liberato dalla fatica e consentito alle donne di avere più tempo a propria disposizione, noi confidiamo nella forza onnipotente e imprevedibile del caso, perché l'asta per l'alienazione del Lavatoio pubblico vada deserta.

Dante Pini Spilamberto



Due fotografie tratte dal libro di Maria Cristina Vecchi 'Spilamberto in fotografie e cartoline d'epoca'. Sopra il lavatoio la seconda, in alto le lavandaie nel Canalino