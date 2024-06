Spilamberto, in occasione della Fiera rivive Radio Queen

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Radio Queen è stata l’unica emittente del territorio spilambertese, trasmettendo ininterrottamente dal 1976 al 1983, nella stagione d’oro delle cosiddette radio libere; Radio Queen rappresentò in quel periodo, un punto di riferimento musicale e non solo; dalle frequenze in FM 93.300 e 97.700 Mhz, il segnale di Radio Queen invase il territorio, diventando ben presto una icona del territorio, con la sua capacità di cogliere i segni del cambiamento dei tempi.

Per celebrare gli antichi fasti e la bellezza di quei tempi, ma anche e soprattutto per rivivere le magiche atmosfere di quegli anni, sarà allestita una fedele riproduzione, in scala 1:1, dello studio 1 della Radio, presso il “Cortile d’Onore” della Rocca Rangoni di Spilamberto visitabile gratuitamente nelle giornate della Fiera.

Inoltre, presso il cortile d’onore della Rocca Rangoni, a distanza di 45 anni dall’ultima trasmissione di Radio Queen, sarà possibile visitare una splendida mostra fotografica, che ripercorrerà, la storia della radio, promossa e curata del Gruppo di documentazione vignolese “Mezaluna-Mario Menabue”.



“Entrando in studio” (titolo della mostra) sarà possibile assaporare e respirare l’aria e l’atmosfera magiche dei tempi eroici delle prime radio libere, con la possibilità altresì di immortalare con una fotografia questo ambiente retro, vintage, accolti dalle registrazioni originali di quegli anni.

Entrambe queste due mostre, tra loro unite da un unico filo conduttore, sono collegate al “Memorial Daniele Fioravanti” tenutosi lo scorso mese di settembre, presso l’auditorium “Liliano Famigli” a Spilamberto, nel quale è stata ripercorsa l’attività, la vita e la carriera di Daniele Fioravanti, uno dei primi e principali speaker di Radio Queen.

Corrado Roscelli