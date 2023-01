Teatro Rio Saliceto, torna dopo la pandemia 'Buon compleanno Liga'

Torna dopo gli anni della pandemia lo spettacolo-concerto 'Buon Compleanno Liga'. Lo show, che avrebbe dovuto svolgersi nel 2020 presso il Teatro Comunale di Rio Saliceto nei giorni di 13 e 14 marzo 2020, verrà recuperato in questo 2023 e precisamente nei giorni 11 e 12 marzo.I biglietti che sono stati acquistati in prevendita per quelle serate restano validi per queste nuove date. Una scelta del tutto unica visto il lasso di tempo intercorso. Tutti quelli che ne sono in possesso possono inviare un messaggio agli organizzatori con la foto degli stessi in modo da riconfermare la partecipazione e riassegnare i posti prenotati.