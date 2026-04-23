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Zocca Vasco live 2026: terza edizione dopo i mille iscritti in due anni

Zocca Vasco live 2026: terza edizione dopo i mille iscritti in due anni

'Per il terzo anno, siamo orgogliosi di confermare che il nostro teatro Vasco Rossi ospiterà questo straordinario concorso'

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Torna il Festival Zocca Paese della Musica, il concorso per giovani artisti che porta i talenti emergenti sul palco del VASCO LIVE 2026.

Dopo il successo crescente della prime due edizioni, che ha visto giovani musicisti esibirsi sui palchi più ambiti d’Italia, torna con ancora più energia il Festival Zocca Paese della Musica, l’iniziativa promossa dal Comune di Zocca in collaborazione con Vasco Rossi e il suo staff.

Sarà, ancora un volta, il teatro a lui dedicato ad accogliere i musicisti in gara; lo stesso teatro in cui, nei mesi scorsi, sempre grazie a Vasco Rossi, ha preso avvio un corso di teatro sperimentale, condotto da Andrea Ferrari, che ha riscosso un grande successo tra i partecipanti.

Il sindaco di Zocca Federico Ropa sottolinea che «per il terzo anno, siamo orgogliosi di confermare che il nostro teatro “Vasco Rossi” ospiterà questo straordinario concorso che offre ai finalisti l’occasione irripetibile di salire sul palco del VASCO LIVE 2026, il più importante evento musicale del nostro Paese. Zocca è, sin dall’epoca di Giovanni Maria Bononcini terra di musica, e grazie a Vasco Rossi – il nostro illustre concittadino – questo legame si è trasformato in un vero e proprio destino.

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Anche quest’anno, il festival vuole dare voce e visibilità a nuovi talenti: artisti, band e cantautori pronti far risuonare la loro musica in quella che, sempre più, è la capitale del rock italiano».

Numeri da capogiro quelli del Festival Zocchese, che nei soli primi 2 anni ha raccolto circa 1000 iscrizioni da tutta Italia (ci aggiriamo intorno ai 4000 artisti), e i 26 finalisti delle prime 2 edizioni si sono esibiti sui palchi di Vasco Rossi.

Le date del festival prevedono il casting live dall’11 al 15 maggio 2026, con finale sabato 16 maggio, e il premio prevede l’esibizione sul palco del VASCO LIVE 2026 a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

I finalisti saranno selezionati da una giuria di esperti che sarà ufficializzata dalla Giunta Comunale a breve. I primi 10 classificati avranno 15 minuti per esibirsi in apertura delle date.

Per partecipare possono iscriversi singoli, duo e band che abbiano compiuto 18 anni entro il 30 marzo 2026. Ogni artista dovrà eseguire un brano dal vivo (edito o inedito, in qualsiasi lingua), per un massimo di 3 minuti e 30 secondi, con l’uso esclusivo di sequenze tastiere/pianoforte. Sono vietate sequenze di chitarra, basso, batteria e voci.

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