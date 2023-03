10 importanti tendenze del settore automobilistico

Se vuoi saperne di più su 10 delle più importanti tendenze del settore automobilistico per i prossimi 18-36 mesi, continua a leggere.La tendenza più importante degli ultimi anni sicuramente riguarda il settore elettrico. Si stima che le vendite di auto elettriche nel 2020 abbia superato i 3 milioni di unità, un numero che rappresenta più del 4% delle vendite mondiali di veicoli.Negli ultimi 5 anni sia la Cina che l’Europa ha scommesso molto sulle vendite del settore elettrico, portando ad un incremento del 137% nel 2020 in Europa rispetto all’anno precedente. Ad oggi infatti l’Europa è al primo posto tra i mercati per i nuovi veicoli elettrici plug-in, superando di gran lunga la Cina.Questa tendenza sembra non rallentare e si prevede che entro il 2025 le auto elettriche rappresenteranno il 10% del totale delle vendite, e addirittura il 58% entro il 2040. Questa rapida ascesa si pensa si concretizzerà a pieno alla fine del prossimo decennio, quando si prevede che oltre il 30% delle auto in circolazione saranno elettriche. Per quanto riguarda le emissioni, il 2050 è la data limite per il raggiungimento delle zero emissioni, ed infatti alcuni paesi si sono già mossi per eliminare gradualmente la vendita di veicoli con motore a combustione.

2. I veicoli autonomi cambiano l’industria automobilistica



I veicoli autonomi sono destinati a cambiare per sempre l’industria automobilistica, e infatti si stima che entro il 2040 ci saranno oltre 30 milioni di veicoli a sistema autonomo in circolazione per le strade. Lo standard di automazione va da 0 (nessuna automazione) a 5 (automazione completa). I veicoli che soddisfano gli standard di livello 1 attualmente sono oltre i 30 milioni e le previsioni prevedono un loro aumento fino a 54 milioni entro il 2024.

Le previsioni dicono che il mercato dei veicoli autonomi crescerà di 10 volte nei prossimi 4-6 anni, previsioni che grandi marchi come Tesla, Ford, GM e Volvo puntano a rispettare, essendo entrate tutte nel mercato dell’autonomia.

Tesla ha già lanciato il suo servizio di guida autonoma nell’ottobre 2020, la Volkswagen ha già investito per 2,6 miliardi in start-up unendosi a Ford possedendo insieme l’80% di Argo.

Quel che per ora sembra arrestare questa crescita dell’autonomia sembra essere una preoccupazione generale nel consumatore e un problema con le normative. Il National Transportation Safety Board ha chiesto una regolamentazione più severa del programma di Autopilot per Tesla, e per quanto riguarda i consumatori, la maggior parte non è convinta di voler viaggiare su una macchina con guida autonoma, ma anzi preferisce la classica guida.



3. Le auto diventano più connesse



I veicoli stanno diventando sempre più connessi, il che consiste nella capacità di comunicare con altri sistemi e raccogliere dati dall’ambiente circostante. Si stima infatti che nel 2020 siano state vendute circa 47 milioni di auto connesse, portando un introito di circa 88 miliardi di dollari nel 2023. Si stima inoltre che queste cifre raddoppieranno entro la fine del 2028.

Questa tendenza sembra essere trainata dall’avvento del 5G, che grazie alla sua portata è in grado di garantire una connettività più rapida tra i dispositivi ed il veicolo.



4. Acquisti di veicoli online







Internet è stato in grado di influenzare in maniera esponenziale il processo d’acquisto dei veicoli, facilitandone la ricerca, l’informazione e limitandone la burocrazia. Si stima che oltre il 90% di chi acquista un’auto effettui prima una ricerca in rete, ed inoltre sempre più vendite vengono completate online. Nei concessionari il cliente spreca circa 3 ore prima dell’acquisto di un'auto, mentre online è possibile l’acquisto con semplici click che fanno risparmiare una grande quantità di tempo.



5. Il mercato dei componenti continua a crescere



Il mercato dei componenti automobilistici è in costante crescita negli ultimi anni, raggiungendo una cifra di 720 Miliardi di dollari di vendite nel 2021. La vera svolta è avvenuta grazie agli E-commerce che han cambiato per sempre il mercato dei ricambi auto,

Il 94% dei consumatori controlla prima il sito web per poi acquistare il pezzo a parte. Tuttavia, la domanda di parti sta diminuendo a causa della crescente qualità delle parti dei veicoli.



6. La carenza di Chip affligge i produttori



I semiconduttori sono utilizzati ormai in quasi tutti i dispositivi elettronici, arrivando a superare in importanza addirittura il petrolio come materiale primario.

Nel momento in cui durante la pandemia la domanda di auto è calata drasticamente, le case automobilistiche hanno smesso di ordinare chip semiconduttori, portando i produttori a dirigere il mercato verso altre parti. In seguito, una volta tornata la domanda, non c’era più un’offerta adeguata di chip e per questo l’industria ne ha risentito molto.

Il problema ancora persiste e potrebbero volerci miliardi di dollari per la costruzione di nuove strutture per la produzione di chip semiconduttori.



7. Le vendite influenzate da scorte basse e prezzi alti



Le vendite negli Stati Uniti di automobili stanno crollando mentre i prezzi sono in aumento. Ci si aspettava una ripresa nel post-pandemia ma così non è stato. Nel primo trimestre del 2022, le vendite sono scese drasticamente diventando di fatto il peggiore trimestre degli ultimi 10 anni. Si prevede che le vendite di nuovi veicoli a fine anno raggiungeranno solo 14 milioni di unità, un numero che non rappresenta nemmeno la metà del valore del 2020.

Un calo drastico dovuto ad una molteplicità di fattori, come la carenza di chip, problemi con la catena degli approvvigionamenti e la chiusura delle fabbriche.



8. La micromobilità rappresenta un cambiamento tra i consumatori







Le auto sono state a lungo il mezzo preferito per spostarsi, tuttavia negli ultimi anni le cose sono cambiate. Man mano che la consapevolezza sull’impatto ambientale cresce, diminuisce la quantità di auto sulle strade. Gli analisti ritengono che le persone abbandonano le auto a favore della micromobilità, il che comporta l’utilizzo di piccoli dispositivi di trasporto a bassa velocità, come ad esempio biciclette, scooter e monopattini. Per quanto riguarda i monopattini le vendite sono in continua crescita e si stima che il mercato raggiungerà 31 miliardi di dollari entro il 2028.

Nel 2019 sono stati effettuati 136 milioni di viaggi in bici e scooter a noleggio, si tratta di un aumento del 60% rispetto al 2018. Si prevede inoltre che il numero di persone che utilizzeranno sistemi di e-scooter raggiungerà più di 125 milioni entro il 2026.



9. L’idrogeno potrà essere il carburante del futuro



Insieme ai veicoli elettrici i veicoli a celle a combustibile rappresentano un’alternativa al classico motore a combustione interna. Questi tipi di motori ottengono energia da una pila di celle a combustibile che alimenta idrogeno per creare elettricità attraverso una reazione chimica. Uno dei vantaggi è la facilità con cui può essere fornito, attraverso un processo simile al riempimento dei serbatoi di benzina e che richiede solo circa 5 minuti. L’autonomia è simile a quella dei veicoli a benzina, cioè circa 400 Km con un serbatoio. Si prevede che sul mercato crescerà del 70% fino al 2026, ed entro il 2030 i funzionari della California mirano ad aprire oltre 1000 stazioni di rifornimento ad idrogeno. Sono molti i marchi a puntare a questo tipo di alternativa, come ad esempio Jaguar che nel 2021 ha annunciato lo sviluppo di un prototipo o BMW che ha previsto di lanciare un suo modello entro fine anno.



10. I marchi di auto di lusso in crescita



Mentre gli ultimi anni hanno portato fatica nelle vendite per la maggior parte delle case automobilistiche, i marchi di lusso registrano invece un successo inaspettato.

Nel 2022 il mercato delle auto di lusso vale circa 8 miliardi di dollari e gli esperti affermano che le vendite hanno superato di 3 volte quelle di auto di fascia prezzo standard. Rolls-Royce nel 2021 ha registrato il maggior numero di vendite di sempre, vendendo 6000 auto aumentando le vendite del 49% sulla base annua.

Anche Bentley si ritrova con un record, registrando un incremento del 31% rispetto al 2020.

Un segno che ad oggi il consumatore è disposto a pagare per auto di fascia alta.