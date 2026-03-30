Indennità a Poliziotti sulle autostrade, troppi ritardi, il Siulp chiede chiarezza

Accertare la reale erogazione delle somme, la loro destinazione, e le ragioni del perché fino ad ora, dai primi sei mesi del 2024, periodo al quale si riferisce l'ultimo pagamento, i Poliziotti che forniscono la loro opera sulle autostrade e ai quali spetterebbe una specifica attività di servizio, non hanno ancora ricevuto nulla.E' questo, in estrema sintesi, il mandato che la segreteria provinciale del Siulp (Sindacato Unitario Lavoratori di Polizia), ha dato ad legale. Ma facciamo un passo indietro col segretario provinciale del sindacato Roberto Butelli.'L’indennità autostradale è un piccolo compenso aggiuntivo, che viene corrisposto ai poliziotti che svolgono il proprio servizio sulla rete AISCAT, in quanto è un servizio particolarmente gravoso e ricco di rischi: Parliamo di 9,50 euro per ogni turno diurno (dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 13.19), di euro 12,00 per ogni turno serale (dalle 19.00 alle 01.00) e di euro 14,50 per i turni notturni (dalle ore 01.00 alle 07.00). L’accordo che prevede tale indennità è stato rinnovato tra il Dipartimento della P.S. e il gruppo AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori che gestisce circa 5200 chilometri di autostrade) nel luglio 2024, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2024'.Si tratta di centinaia di euro per decine di agenti anche considerando la sola provincia di Modena.I pattuglianti a Modena Nord sono circa una 50ina, a cui andrebbero aggiunti quelli dei Distaccamenti di Mirandola e di Pavullo che saltuariamente entrano in autostrada per sostituire pattuglie di Modena Nord o per rinforzarle.'Ad oggi, i poliziotti impiegati in autostrada hanno percepito solo i primi sei mesi del 2024, peraltro con il vecchio compenso che prevedeva euro 5,16 per i turni diurni, euro 6,66 per quelli serali ed euro 7,66 per i turni notturni' - spiega Butellli. 'Nonostante le rimostranze del Siulp a livello centrale sia con il Capo della Polizia che con l’Ufficio per le Relazioni Sindacali, non abbiamo contezza del perché di tali ritardi, ma soprattutto di quando i nostri colleghi potranno percepire gli arretrati. Abbiamo quindi affidato all’Avv. Patrizia Roli d Modena il compito di accertare se le somme spettanti siano state versate da AISCAT ed eventualmente il motivo per il quale non sono ancora state corrisposte a quei poliziotti. Intanto, è stato accertato che quelle somme non vengono versate direttamente al Dipartimento della P.S., ma finiscono su di un apposito capitolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale poi dovrebbe accreditarle al Ministero dell’Interno.Invece, secondo gli accertamenti dell’Avv.Roli, benché siano stati corrisposti all’incirca sette milioni di euro per ogni anno dal 2024 ad oggi, per un totale di ben ventuno milioni, non un centesimo è arrivato nelle casse del Ministero dell’Interno, con tutte le conseguenze del caso. Per cui, il Siulp di Modena ha incaricato l’Avv. Roli di scrivere al MEF per ottenere copia dei versamenti eseguiti dagli Enti concessionari autostradali, a titolo di indennità a favore del personale della Polizia Stradale, nel capitolo di entrata del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno, negli anni 2024, 2025 e 2026'Richiesta, nell'atto del legale, anche copia del Decreto di Ripartizione in Capitoli, stato di Previsione delle Entrate, del Bilancio dello Stato per il 2022-2024 ed i versamenti pertinenti a questo precedente triennio, sempre eseguiti dagli Enti concessionari autostradali, a titolo di indennità a favore del personale della Polizia di Stato in forza nelle Specialità della Polizia Stradale, nel capitolo di entrata del bilancio di previsione del Ministero dell’Interno.'Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere - sottolinea Butelli - la prima in tutta Italia, che mira non solo a veder riconosciuto un diritto economico a quel personaledella Polizia Stradale, ma anche ad accertare le responsabilità di un così grave ritardo – verosimilmente da parte dello Stato – per le quali non mancheremo di intervenire ulteriormente, per mezzo del nostro legale Avv. Roli, nelle sedi che riterremo più opportune'.