Ampliamento pista prove Marzaglia, plauso Confesercenti

'Modena si conferma sempre di più una meta turistica e proprio recentemente, grazie al Motor Valley Fest, le strutture ricettive della città hanno registrato il tutto esaurito. Non solo, anche le attività di ristorazione, bar e ristoranti, nei giorni del festival, hanno avuto un introito di lavoro consistente, con ottimi risultati'. A sottolinearlo Daniele Cavazza, Direttore Città di Modena e Coordinatore Provinciale Assoturismo Confesercenti Modena. 'La notizia dell'ampliamento dell'autodromo della città si va ad aggiungere all'offerta turistica del territorio. Grazie all'ampliamento, si andranno a sviluppare progetti innovativi legati alla guida autonoma e in sinergia con il programma sperimentale Masa e si andrà a rendere l'infrastruttura, un punto di riferimento a livello nazione per ciò che riguarda l'innovazione, la tecnologia, i veicoli green, elettrici e a idrogeno''La Motor Valley - commenta Cavazza - ha portato e porta tuttora a Modena e provincia tanti visitatori che vogliono scoprire e 'toccare con mano' le bellezze dei motori modenesi, unici al mondo. Questo progetto si inserisce nella direzione di puntare, oltre che all'innovazione e alle tecnologie green, anche verso un maggiore afflusso di turisti. Con il Motor Valley Fest abbiamo visto come la città sia stata letteralmente presa d'assalto dai turisti e quindi, tutto quello che promuove la Motor Valley, è positivo, sia per le strutture ricettive che per i ristoranti e locali che possono, a loro volte, promuovere l'ottima cucina locale.'Nella foto il tracciato del circuito. In rosso il tratto oggetto dell'ampliamento