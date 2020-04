Assemblea Bper, ok quasi unanime ad aumento di capitale da 1 miliardo

Bper

'L'aumento di capitale ha registrato una percentuale sopra il 97%. Un risultato sicuramente positivo'. Lo dice l'amministratore delegato diBanca,. All'assemblea era presente poco meno del 45% del capitale sociale, il 44,9%, equivalente a 233.754.835 azioni, e 'tutti i punti all'ordine del giorno sono stati approvati con percentuali comprese tra il 97% e il 99%, dati molto positivi', continua Vandelli in conference call terminati i lavori.. Questo nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Intesa Sanpaolo il 17 febbraio, sul totale delle azioni della banca. L'assemblea, come spiega il ceo, 'si è svolta in condizioni emergenziali' ossia a porte chiuse, per via dell'emergenza sanitaria, 'ed è un dispiacere aver presentato 'con nessuno davanti' un anno straordinario per noi in cui abbiamo finalizzato operazioni importanti, con Unipol, con il Banco di Sardegna, con Arca che ci ha portato a detenere il 57%, con l'accordo coi sindacati per il piano di incentivazione all'esodo, con la cessione del portafoglio sofferenze. È stato un anno intenso chiuso con un risultato brillante e positivo'. All'assemblea hanno preso parte il Gruppo Unipol con una partecipazione del 19,73%, la Fondazione Sardegna con il 10,24%, Dimensional Fund Advisors con il 4,09% (e con un ulteriore 0,63% di partecipazione potenziale), la Fondazione Carisbo con l'1,47% e la Fondazione di Modena con l'1,39%'La situazione del mercato è complessa ma rimaniamo assolutamente convinti della bontà dell'operazione. È quasi un dovere per noi non guardare solo alle criticità attuali ma anche alla nostra capacità come aziende, banche e Paese di riprenderci e tornare a crescere, superando questo momento così complesso. Manca ancora del tempo al momento in cui lanceremo l'aumento di capitale sul mercato: potra' essere dopo l'estate, subordinandolo all'offerta pubblica di scambio, la condizione necessaria affinchè si vada avanti.'. Ha detto lo stesso Alessandro Vandelli. 'L'aumento va avanti come da programmi e non ci saranno slittamenti'.