'Autotrasporto in ginocchio, o si tagliano accise o aziende chiudono'

Nuovo vertice con la viceministro Bellanova sull'emergenza legata al caro-carburante, aggravata dalla crisi bellica tra Russia e Ucraina. Oggi pomeriggio a Roma il Governo incontrerà di nuovo le associazioni che siedono all'Albo dell'autotrasporto. 'Per noi la priorità assoluta è tagliare il costo del gasolio attraverso la sterilizzazione dell'Iva sulle accise e la soluzione non è certo quella della promessa di crediti di imposta o l'agire sulla norma che consente di ribaltare il costo del carburante in fattura ai committenti. Occorre agire in modo immediato e non coi tempi che impone una modifica a una norma peraltro già prevista, la vita delle imprese è a rischio oggi, non tra qualche mese - afferma la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini -. Immaginare di non intervenire direttamente sulle accise, in nome di regole europee come alcuni rappresentanti di associazioni di categoria hanno detto, non è giustificabile.Infine la solidarietà agli autotrasportatori che pacificamente hanno protestato in queste ore in modo autonomo. 'Questa protesta autonoma e spontanea, evento mai accaduto prima nel mondo dell'autotrasporto, ha dimostrato ancora una volta il fallimento delle associazioni di rappresentanza, completamente scollegate dal mondo che in teoria dovrebbero difendere e tutelare' - chiude Cinzia Franchini.