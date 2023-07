Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Resta comunque una grande occasione. Però bisogna fare un'operazione verità, dire quali difficoltà esistono e cosa si può realizzare perché da quando abbiamo presentato il Pnrr è cambiato il mondo... certe cose non sono più realizzabili o non lo sono con quei valori. Visto dunque che abbiamo un'industria manifatturiera forte, che deve investire sul digitale e il verde, mettete quei fondi che non si potranno impiegare al servizio dell'industria sotto forma di crediti di imposta e vedrete che le imprese metteranno a terra tutti gli investimenti che ci sono da fare non nell'interesse corporativo ma nell'interesse del Paese' - conclude Bonomi.