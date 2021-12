Bper Banca: +7% in Borsa dopo offerta su Carige

Il mercato promuove l'offerta non vincolante di Bper (+7% in Borsa) su Carige (+16%.a 0,78 euro,non lontano dagli 0,80 euro dell'offerta). E' un'opportunità per Modena, dato anche il 'track record' di integrazione e i potenziali termini dell'accordo rileva Citi indicando il 'buy'., con una limitata sovrapposizione con la sua rete, e incrementerà ulteriormente le sue dimensioni a condizioni finanziarie interessanti, sottolinea il broker. Jefferies che indica hold su Bper, aggiunge che l'accordo sarebbe anche un ulteriore passo avanti nel consolidamento bancario in Italia.L'operazione permetterebbe al gruppo guidato da Piero Montani di comprare un rivale più piccolo a unavalutazione convincente, anche se la creazione di valore non è evidente.