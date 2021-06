Bper incorpora altri 33 sportali Intesa in Lombardia

Bper ha completato le operazioni di acquisizione di un importante ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo, già in larga parte realizzate lo scorso 22 febbraio con il trasferimento di 455 filiali e 132 punti operativi. L’Istituto, infatti, si appresta a incorporare lunedì 21 giugno altri 33 sportelli (31 filiali e 2 punti operativi), tutti ubicati in Lombardia.Il processo di integrazione dei 33 sportelli interessa due delle 17 Direzioni Regionali di Bper Banca attive sulla penisola. In dettaglio, 26 nuovi sportelli entreranno a far parte della Direzione Regionale Milano, a cui fanno capo le province di Milano, Pavia, Monza e Brianza e Lodi, mentre 7 sportelli entreranno nel perimetro della Direzione Regionale Bergamo.“Con l’incorporazione di queste filiali in Lombardia si completa un’operazione di largo respiro, che ha prodotto un’importante crescita dimensionale, migliorando al contempo il posizionamento strategico del nostro Gruppo bancario. Il processo di integrazione del ramo di azienda è avvenuto nel rispetto delle tempistiche previste dagli accordi - afferma Stefano Rossetti (), vicedirettore generale vicario di Bper Banca -. Dopo avere garantito la piena continuità operativa e di relazione con la nuova clientela nella fase di passaggio, siamo ora fortemente impegnati nelle attività di sviluppo commerciale. L’obiettivo è incrementare ulteriormente la qualità dei servizi offerti a famiglie e imprese, rendendo ancora più efficienti le nostre strutture”.