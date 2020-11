Bper male in Borsa, ma utili per 200 milioni in 9 mesi

Utile netto dei primi nove mesi dell’anno pari a 200,6 milioni di euro e utile netto del terzo trimestre pari a 95,9 milioni di euro. La raccolta complessiva, pari a 177,3 miliardi di euro risulta in crescita del 2,2% da giugno scorso (+1,0% da fine 2019) con la raccolta diretta sostanzialmente invariata rispetto a giugno (+3,0% da fine 2019) e la raccolta indiretta in forte incremento del 3,5% dal trimestre scorso e tornata sui livelli della fine dello scorso anno. Nell’ambito delle iniziative promosse a sostegno dell’economia in risposta all’emergenza sanitaria, accolte oltre 100mila domande di moratoria ed erogati oltre 2,7 miliardi di finanziamenti garantiti dallo Stato. Il Cda di Bper ha esaminato e approvato i risultati individuali della Banca e consolidati di Gruppo al 30 settembre 2020 dopo aver completato l'ormai noto aumento di capitale pari a 802 milioni di euro a supporto dell’acquisizione di un ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Numeri che, nonostante il difficilissimo andamento del titolo in Borsa (), vengono commentati positivamente dall'Ad Vandelli.“Anche in questa seconda parte dell’anno, siamo stati impegnati su più fronti. In primo luogo, la nostra attenzione è stata rivolta a rafforzare e promuovere ulteriori iniziative a sostegno di famiglie e imprese in questo momento di difficoltà economica e sociale causato dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche grazie al supporto delle nostre filiali e dei servizi centrali tornati alla piena operatività nel rispetto delle normative vigenti - afferma Alessandro Vandelli, amministratore delegato e direttore generale di BPER Banca -.. Buoni i livelli di redditività, anche per effetto della capacità di generare ricavi e contenere i costi della gestione, migliorando ulteriormente, al contempo, la qualità del credito e la già solida posizione patrimoniale. La già solida posizione patrimoniale del Gruppo migliora ulteriormente con un CET1 ratio Fully Loaded pro-forma al 13,03% in aumento di 46 bps da giugno 2020 e di oltre un punto percentuale da fine 2019. La liquidità rimane elevata con un buffer disponibile di oltre 15,5 miliardi. Da sottolineare un altro importante passo in avanti nel miglioramento della qualità del credito con un’ulteriore contrazione dello stock dei crediti deteriorati lordi e netti rispettivamente del 20,0% e del 17,2% da fine 2019 che ha determinato, al contempo, la significativa diminuzione dell’NPE ratio lordo e netto rispettivamente all’8,8% e al 4,7%, i livelli più bassi degli ultimi 10 anni”.