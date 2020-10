Bper sprofonda, ora una azione vale 1,03 euro. E' il minimo di sempre

Nuovo tracollo in Borsa per Bper. La banca modenese dell'ad Vandelli () ieri ha perso il 7,2%, in coda al listino, con la Borsa che ha fatto segnare -4%. Ora una azione di Bper vale 1,03 euro, il valore minimo di sempre anche rispetto al primo lockdown, e si temono ulteriori ribassi. Proprio ieri mattina l'aumento di capitale sociale, varato ( qui l'articolo ) nell'ambito dell’operazione tra Bper e Intesa Sanpaolo per l’acquisizione da parte di Bper di un ramo d’azienda costituito da 532 filiali bancarie del Gruppo Intesa Sanpaolo, si è concluso con l'integrale sottoscrizione delle 891.398.064 nuove azioni ( durante il periodo di offerta in opzione ne erano state sottoscritte il 99,21%), per un controvalore complessivo di 802.258.257 euro.