Bper, varato aumento di capitale da 800 milioni per operazione-Intesa

Alla fine il tanto atteso aumento di capitale Bper necessario per chiudere l'operazione con Intesa ( qui l'articolo ) è stato ufficializzato ed è inferiore al miliardo di euro inizialmente previsto. Ieri il cda Bper infatti ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 802.258.257 euro.

Nell'ambito del confronto tecnico volto a definire modalità di attuazione del trasferimento del Ramo, Bper e Intesa hanno individuato come periodo allo stato previsto per il closing la seconda metà di febbraio 2021 per quanto concerne le filiali di UBI Banca spa e il secondo trimestre 2021 per quanto concerne il trasferimento delle filiali di Intesa Sanpaolo.