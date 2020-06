Intesa-Ubi, per Bper fardello infinito: ok acquisizione di 532 filiali

Da questa mattina è ufficiale. Nella difficile operazione Intesa-Ubi, la banca modenese Bper si fa carico di un onere maggiore rispetto a quello inizialmente ipotizzato sfidando un nuovo prevedibile calo in borsa.Ma Intesa vuole andare avanti a tutti i costi e il cda di Bper ha detto ok. L'ultimo ostacolo presentatosi nella strada per il concretizzarsi dell'Opa è stato quello posto dell'Antitrust che, una settimana fa, ha rilevato come 'non fosse stata assunta alcuna decisione sulla compatibilità' della concentrazione tra Intesa e Ubi Banca 'con le regole della concorrenza'.Per aggirare questi rilievi Intesa ha quindi convinto Bper ad acquisire più filiali. Inizialmente si era parlato di 600-650 sportelli, ma questa mattina Bper ha annunciato l'ok per 32 sportelli in più del massimo previsto (532 in tutto).

'L’accordo integrativo prevede un ampliamento del Ramo a 532 filiali a fronte delle 400-500 originariamente indicate - si legge nella nota diramata poco fa -. Il Ramo sarà composto da depositi e raccolta indiretta da clientela stimati rispettivamente in circa 29 miliardi di euro e 31 miliardi e da crediti netti stimati in circa 26 miliardi. Oltre il 70% delle masse1 afferenti al Ramo sono relative a clientela basata nelle regioni settentrionali del Paese. Come già comunicato si conferma che il corrispettivo per il Ramo sarà pagato per cassa, e finanziato per mezzo dell’aumento di capitale in opzione agli azionisti di Bper avente importo massimo previsto pari a 1 miliardo, già approvato dall’Assemblea dei Soci il 22 aprile 2020'.



Ovviamente, fa notare prudentemente Bper nella nota, 'l’acquisizione del Ramo è subordinata, tra l’altro, al perfezionamento dell’OPS e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di vigilanza e antitrust'.

Quasi che Bper, pur non potendolo ovviamente ammettere, auspicasse un eventuale ulteriore stop dell'antitrust.



Giuseppe Leonelli