Bper, meno 800 milioni da metà febbraio. Ma tutti i bancari crollano

Non conosce tregua il crollo delle azioni BPER, che anche oggi perdono quasi il 4%.. Con oltre 520 milioni di azioni sul mercato, la capitalizzazione di BPER passa quindi dagli oltre 2,4 miliardi di euro di febbraio a poco più di 1,6 miliardi di euro – cifra molto vicina al capitale sociale - con una perdita secca di 800 milioni di euro, pari a un terzo del valore iniziale e di fatto equivalente all’aumento di capitale necessario per la prospettata acquisizione delle filiali di UBI.Per i grandi azionisti citati sono ovviamente tutte perdite teoriche, finora, e non pare destino grosse preoccupazioni. Sul titolo pare infatti aver pesato più l’effetto del Coronavirus che l’annuncio dell’acquisizione delle filiali UBI, e c’è fiducia nel recupero delle perdite una volta cessata l’emergenza. Basti infatti pensare che nello stesso periodo anche le azioni Unicredit sono passate da oltre 14 a 10 euro per azione, e che le azioni della stessa Unipol sono passate da quasi 5,5 a meno di 4 euro per azione, sempre con perdite del 28/30%.