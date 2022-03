Caro benzina, ecco i prezzi praticati a Modena

'Gli aumenti dei carburanti di queste ore consegnano a tutti i cittadini gli effetti economici della crisi internazionale in corso. In poche settimane, e soprattutto in pochi giorni, i prezzi di benzina e diesel sono schizzati alle stelle, con un incremento del 30% sullo scorso mese di dicembre. Per un pendolare che ogni giorno per lavoro percorre in auto 50 km gli incrementi significano, solo per il percorso casa lavoro, quasi 500 euro di spese in più all’anno, ai quali aggiungere ovviamente quelli percorsi per altri motivi'. A parlare è Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena'I consumatori hanno poche tutele. Tra queste l’obbligo di comunicazione del prezzo dei carburanti al MISE da parte del singolo gestore. La mancata comunicazione del prezzo praticato alla pompa può determinare una sanzione fino a 3000 euro.'A Modena, per la benzina self service, il prezzo va da 2,314 a 2,029. Non abbiamo tenuto conto di comunicazioni più vecchie di 4 giorni. In realtà un noto distributore della città dichiara un prezzo, sul sito MISE, di 1,929. Ma ad una rapida visita questa condizione non si è confermata: il prezzo esposto, per la benzina self è di 2,109 euro al litro. E quindi torniamo alla richiesta, che facciamo agli organi competenti, di vigilare sugli abusi, come accaduto nel passato' - chiude Govoni.