Coldiretti Modena, Marco Zanni nuovo direttore

Marco Zanni, 55 anni di Parma, è il nuovo direttore di Coldiretti Modena. Lo ha deliberato il Consiglio direttivo della Federazione che si è riunito alla presenza del direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri, oltre a Gianni Bendetti e Paolo Giannini in rappresentanza della Confederazione nazionale Coldiretti. Subentra a Giovanni Duò chiamato alla direzione delle federazioni Coldiretti di Pisa e Livorno.Sposato con una figlia, Zanni, dopo gli studi di ragioneria è entrato in Coldiretti Parma nel 1988, rivestendo vari ruoli nell’Organizzazione per poi maturare una lunga esperienza come segretario di zona prima di Soragna e successivamente di Fontanellato.“Ringrazio il Presidente Luca Borsari e il Consiglio direttivo per la fiducia – ha detto il neodirettore Zanni – e sono onorato di accettare la direzione di Coldiretti Modena, un territorio che esprime eccellenze famose in tutto il mondo: dal Parmigiano Reggiano all’Aceto Balsamico Tradizionale, dal Lambrusco alle Pere, fino alla grande tradizione suinicola, solo per citarne alcune.“Ringrazio i dirigenti, i collaboratori e tutti i soci che mi hanno accompagnato in questi sette anni di direzione a Modena – ha detto il direttore uscente Giovanni Duò. Modena è un territorio che offre stimoli continui: sono stati anni fondamentali per la mia crescita professionale e che non dimenticherò”.